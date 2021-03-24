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    AK Parti Kongre / 24 Mart

    Erdoğan, AK Parti kongresinde konuşuyor: 'Alem düşman kesilse, gönül senden vazgeçmez'

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    Türkiye
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 7. Olağan Kongresi'nde konuşuyor.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 7. Olağan Kongresi'nde açıklamalarda bulunuyor. Sözlerinin başında her ili ayrı ayrı selamlayan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

    - Alem düşman kesilse, gönül senden vazgeçmez, Adıyaman hoş geldin. Açtığın kutlu kapılar sonsuza dek kapanmaz, Bitlis hoş geldin. Her köşesi güzellik dolu cennet şehrim, Bolu hoş geldin. Fırat'ın türküsünü en güzel gakkoş söyler, Elazığ hoş geldin. Bir ömrün yetmediği İstanbul, hoş geldin. Dünyada biriciksin, İzmir hoş geldin.

    - Vatan toprağının her karışını alın teriyle sulayan çiftçimizi, esnafımızı, her meslekten kardeşimizi selamlıyorum. Hangi inançtan, hangi kökenden, hangi mezhepten, hangi meşrepten olursa olsun bu ülkenin 84 milyon insanının her birini selamlıyorum. Canlarını ortaya koyan tüm şehitlerimizi, gazilerimizi, tüm kahramanlarımızı selamlıyorum. Sizlerin şahsında gözü ve kalbi Türkiye'nin üzerinde olan, bugün bu salonu en az sizler kadar heyecanla takip eden herkesi selamlıyorum.

    - Yalnız sana ibadet eder, yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola ilettin. Gazaba uğrayanların ve sapmışların yoluna değil. Duamızı kabul buyur, elimizi boş çevirme Allahım. Her işimizi olduğu gibi milletimize, ülkemize hizmet mücadelemizin yeni bir safhasının adımı olarak gördüğümüz kongremize Rabbimize niyazla başlıyoruz. 

    - Eksikten ve yanlıştan münezzeh olan sadece ve sadece Rabbimizdir. Biz fanilerin elbette hatası ve eksiği olmuştur, olacaktır. Önemli olan her zaman istikameti doğru, kalbi ferah, yüreği sağlam, azmi güçlü tutmaktır. Gerisi Allah'ın takdiri ve milletimizin tespit ve takdiridir. Niyet hayr, akıbet hayr diyerek yaptıklarımız ve yapacaklarımızın muhasebesini milletimize arz etmek istiyoruz. MHP ve Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye şükranlarıma sunuyorum, mücadelemizin saflarını tahkim ettik ve genişlettik. Hangi partiden olursa olsun Cumhur İttifakı'na destek olan her bir kardeşime ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Türkiye'yi önce 2023 hedeflerine, ardından da 2053 vizyonuna inşallah Cumhur İttifakı ile ulaştıracağız.

    - Büyük rüyalar gördük. Bu rüyaların ardından gitmek bize medeniyetimizin emridir. Milletimiz yaşadığı onca badireye rağmen ayakta kalmayı ve yeniden şahlanışa geçmeyi bu vasfı sayesinde kazanmıştır. Tek parti faşizminden, darbe ve vesayet cenderesine, bunların yol açtığı krizlerle bölgesel ve küresel tehditlere kadar nice zorlu mücadeleyi aynı anlayışla yürüttük. Türkiye'yi demokraside ve kalkınmada dünyanın en ileri ülkeleri seviyesine getirmek için attığımız her adımda gücümüz ve milletimizin binlerce yıllık birikiminden aldık. 

    - Ülkemizi kendi sıkıntılarıyla meşgul ederek son iki asırdır köklü değişimlerin dışında tutanlar, yine aynı oyunun peşinde. Gençler, bu defa farklı bir Türkiye var. Bu defa kökenine, inancına, meşrebine bakmaksızın 84 milyon vatandaşıyla 'Tek millet' diyen bir Türkiye var. Rengini şehitlerin kanından alan, bayrağını en tepeye dikmekteki kararını 'tek bayrak' diyerek haykıran bir Türkiye var.

    - Ellerinden gelse yağmurlu havada ülkemize bir su vermeyecek olanların yeni dayatmalarla karşımıza çıkması bizi yolumuzdan döndüremedi. Ahdediyorum, yine döndüremeyecektir.  'İman varsa imkân vardır' inancıyla, 21. yüzyılın kapılarını, hem milletimiz hem tüm insanlık için açmak için yola çıkıyoruz.

    - İnsanın fıtri güzellikleri üzerinden yeni bir dünya düzeni kurulmasına öncülük etmenin sorumluluğuna talibiz.

    - Türkiye ne zaman demokrasi ve kalkınma hamlesine girse içeriden ve dışarıdan karşısına engeller çıkarılıyor. AK Parti milletimizin tarih ve medeniyet iddiasının temsilcisi olarak iktidara geldiğinde karşımızda her şeyiyle tel tel dökülen bir ülke vardı. Huzurumuz kaçıktı. Ama hamdolsun inancımız ve umudumuz dip dibeydi. AK Parti, milli iradenin üstünlüğünü tam manasıyla tesis ederek demokrasimizi güçlendirdi. AK Parti kesintisiz reformlarıyla ülkemizin muasır medeniyetler seviyesine çıkma mücadelesini adım adım ileriye taşıdı. Bu tarihi dönüşümü en güzel rakamlar anlatıyor.

    - Üniversite harçlarını biz kaldırdık biz. Bay Kemal, siz kaldırmadınız biz kaldırmadık. Harçlarla ilgili konuşanlar, bağırıp çağıranlar önce bu harçları kim kaldırdı diye sormaları lazım.

    - PKK başta olmak üzere tüm terör örgütlerini hezimete uğratarak ülkemiz sınırlarında eylem yapamaz hale getirdik. Muhtarlarımızın özlük haklarında en çok iyileştirmeyi biz yaptık. Bay Kemal özel kalem müdürleri atayacağız diyor. Gelirsen bu atamaları da yaparsın. 

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