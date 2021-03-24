Kediyi ezerek öldürdü, yoluna devam etti

Mersin'de yol ortasında güneşlenen tek gözlü kediyi otomobiliyle ezen sürücü, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Güvenlik kameraları tarafından görüntülenen olayda ezilen kedi hayatını kaybederken hayvanın sahibi, sürücünün cezalandırılmasını istiyor.

Bölgede yıllardır hayvan besleyen ve evinde çoğu engelli yaklaşık 70 kedisi bulunan Yasemin Açık, evindeki kameradan bir kedisinin yolda hareketsiz yattığı fark etti.

Bunun üzerine dışarıya çıkarak kediyi kontrol eden Açık, kedisinin kanlar içinde olduğunu ve hayatını kaybettiğini belirledi.

Hemen kamera kayıtlarını inceleyen Açık, bir otomobilin kedisini ezdiğini daha sonra hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam ettiğini gördü. Açık, olayın ardından suç duyurusunda bulunarak sürücünün cezalandırılmasını istedi.

‘Görerek, bilerek gelip ezdiğini düşünüyorum’

Olayla ilgili konuşan Yasemin Açık, kameralardan kapının önünde bir kedinin yolun ortasında yattığını fark ettiğini belirterek, şunları söyledi:

"Ben de merak ettim ve dışarı çıktım. Baktığımda kedilerimden birinin öldüğünü ve etrafının kan olduğunu gördüm. Hemen nasıl olduğuna kameradan baktım. Bir otomobilin geldiğini, biraz da direksiyonu kedinin üzerine kırarak, bilerek üstünden geçiyor. Hem ön tekeriyle hem arka tekeriyle kediyi eziyor. Hiç durmadan dönüp gidiyor. Arabanın 2 tekeri üzerinden geçiyor ve fark etmemesi mümkün değil. Yukarıdan da geldiği için kediyi görmemesi de mümkün değil. Görerek, bilerek gelip ezdiğini düşünüyorum. Kayıtlarda da aynı şekilde gözüküyor zaten."

Ölen kediyi 6 sene önce bir çöpün içinden çıkardığını vurgulayan Açık, “Kutuyla çöpe atmışlardı. Yaklaşık bir haftalık ya var ya da yoktu. Yani oradan çıkarıp, biberonla besledim. 6 sene emek verdim. Bu dönemde onu kısırlaştırdım. Tabi çok hasta olduğunda ilk dönemde bir gözünü kaybettik. 6 sene sonra bu şekilde kaybettim. Tek gözü olmadığı içinde zaten ismini ‘tek göz’ koymuştum” ifadelerini kullandı.

‘Bütün hayvan suçlularının cezalandırılmasını istiyorum’

Açık, olaydan sonra şahsı bulduklarını belirtti:

“Benim evimin alt tarafından tadilat yapılan bir evde işçi olarak çalışıyormuş. Gittim, görmediğini söyledi. Tabi ben görmediğine inanmıyorum. HAYDİ uygulaması üzerinden emniyet müdürlüğüne haber verdik. Avukat arkadaşım suç duyurusunda bulundu. Toroslar Belediyesi zabıtası hemen harekete geçti. Gerçekten bütün resmi kurumlar hemen olaya müdahale etti. Hemen şahsın bilgilerine ulaştılar. Onlar da şu anda çalışma başlattı. Bu şahsın cezalandırılmasını istiyorum. Onun nezdinde bütün hayvan suçlularının cezalandırılmasını istiyorum. Artık hayvanlara mal muamelesi yapılmamasını istiyorum. Artık kıymetli olsunlar. Kabahatler Kanunundan çıkıp, TCK’ya girmesini istiyorum. Onlara biraz daha önem verilmesini talep ediyorum."

Öte yandan, sürücünün otomobiliyle gelip kediyi ezmesi ve yoluna devam etmesi güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülere göre beyaz otomobiliyle sokağa giren sürücü, yolda yatıp, oynayan kedinin üzerinden geçiyor. 2 tekeriyle birden kedinin üzerinden geçen sürücü daha sonra hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam ediyor.