119 yaşındaki 'Şeker nine' sağlığını koruyor: Bütün ailesi enfekte olduğu halde kendisi koronavirüse yakalanmadı

Karşılaştıkları hiçbir sorunu kafalarını takmamalarını tavsiye eden 119 yaşındaki Şeker Arslan'ın kızı serap Yüksel, annesinin yıllardır doğal gıdalarla beslenmeye özen gösterdiğini belirterek “Tereyağı, bal, peynir sofrasından eksik olmazdı. Yoğurdunu kendisi mayalardı. Halen sabah kahvaltısında haşlanmış yumurtası eksik olmaz” dedi.
Bütün aile virüse yakalandı
Eşi, kızı ve oğlunun 3 ay önce koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını anlatan Yüksel, “Biz ailecek koronavirüse yakalandık. Ama Alzheimer ve tansiyon hastası annemin testi negatif çıktı. Ona ayrı bir odada baktım. Ayrıca sağlık ekipleri eve gelip iki defa aşısını da yaptılar. Çok şükür hastalığa da yakalanmadı. Gördüğünüz gibi annem turp gibi” diye konuştu.
Yeni kimlik kartını vali teslim etti
Kocası yıllar önce vefat eden 27 Haziran 1902 doğumlu Arslan'a nüfus müdürlüğüne gidemediği için yeni kimlik kartını evinde teslim eden Amasya Valisi Mustafa Masatlı, kendilerini dualarla karşılayan Arslan'a sağlık diledi.
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