119 yaşındaki 'Şeker nine' sağlığını koruyor: Bütün ailesi enfekte olduğu halde kendisi koronavirüse yakalanmadı

Amasya'da yaşayan 119 yaşındaki Şeker Arslan, aynı evde birlikte yaşadığı kızı, damadı ve iki torunu 3 ay önce koronavirüse yakalandığı halde kendisinde hiçbir semptom görülmedi ve test sonucu da negatif çıktı.

Karşılaştıkları hiçbir sorunu kafalarını takmamalarını tavsiye eden 119 yaşındaki Şeker Arslan'ın kızı serap Yüksel, annesinin yıllardır doğal gıdalarla beslenmeye özen gösterdiğini belirterek “Tereyağı, bal, peynir sofrasından eksik olmazdı. Yoğurdunu kendisi mayalardı. Halen sabah kahvaltısında haşlanmış yumurtası eksik olmaz” dedi.

Bütün aile virüse yakalandı

Eşi, kızı ve oğlunun 3 ay önce koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını anlatan Yüksel, “Biz ailecek koronavirüse yakalandık. Ama Alzheimer ve tansiyon hastası annemin testi negatif çıktı. Ona ayrı bir odada baktım. Ayrıca sağlık ekipleri eve gelip iki defa aşısını da yaptılar. Çok şükür hastalığa da yakalanmadı. Gördüğünüz gibi annem turp gibi” diye konuştu.

Yeni kimlik kartını vali teslim etti

Kocası yıllar önce vefat eden 27 Haziran 1902 doğumlu Arslan'a nüfus müdürlüğüne gidemediği için yeni kimlik kartını evinde teslim eden Amasya Valisi Mustafa Masatlı, kendilerini dualarla karşılayan Arslan'a sağlık diledi.