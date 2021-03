Yeni otopark yönetmeliği yürürlüğe girdi: Şarj ünitesi zorunlu

Resmi Gazete'de yayınlanan otopark yönetmeliği, konutlarda bahçelere açık ve kapalı otopark alanı yaratma hakkı getirdi.

Konutun bulunduğu parselin otopark gereksinimi, bahçe niteliğini ortadan kaldırılmadan, zemin altında inşaat yapılarak karşılanacak. Bu tarz bir otopark alanı yaratıldığında, üstü 30 cm toprak örtüsüyle kaplanıp, yeşillendirilecek.

Otopark giriş ve çıkışları ön ile arka bahçeden de sağlanabilecek. Sokağa 5 metre mesafesi bulunan evlerde, bina cephesinden 2 metre dışarıya kadar alanı boş bırakarak, sokaktaki yaya trafiğine engel olmamak şartıyla otopark alanı oluşturulacak.

Yönetmeliği göre, tek bağımsız bölümlü, villa gibi yapılarda, yaya kaldırımında geçişleri engellememek kaydıyla, tüm bahçe alanı otopark gibi düzenlenebilecek.

Şarj ünitesi zorunlu olacak

Zorunlu otopark adedi 20 ve üzeri olan, yeni yapılacak binalarda, otopark alanının yüzde 5’i elektrikli araçlara ayrılacak ve şarj ünitesi zorunlu hale gelecek.

Yönetmelikte, yeni yapılacak bölge otoparkları ile alışveriş merkezlerinde, alanın yüzde 10’u elektrikli araçlara ayrılacak ve şarj ünitesi kurulması zorunlu olacak.

Yönetmelikte, binalarda, 80 metrekare altı her 3 daire için 1 adet, 80 metrekare ile 120 metrekare arası her 2 daire için 1 adet, 180 metrekare her daire 1 adet, 180 metrekare üstü her daire için ise 2 adet otopark alanı oluşturulması hükme bağlandı.