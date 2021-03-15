Otoparkta yeni dönem: Daire büyüklüğüne göre alan zorunluluğu

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca hazırlanan yönetmelik taslağına göre bundan sonra daire büyüklüklerine göre otopark yeri zorunluluğu uygulanacak. 120-180 metrekare arasındaki her daire için en az 1 otopark, 180 metrekare üzeri her daire için 2 adet otopark yeri ayrılması gerekecek.

Uzun süredir gündemde olan ve 7 kez ertelenen Otopark Yönetmeliği’ne nihai şekli verildi. 31 Mart’ta yürürlüğe girmesi beklenen yönetmelikte ‘her daireye bir otopark’ zorunluluğu vardı.

Sektör temsilcileri ise her arsa yapısında bunun mümkün olmadığını, getirilen zorunluluğun kentsel dönüşüm sürecini zorlayacağını açıklamıştı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sektörün tüm taraflarının taleplerini dinleyerek yönetmelikte değişikliğe gitti.

Bu değişikle her yapı alanı için farklı formüller geliştirilecek otopark yapılmasının önü açıldı. Hazırlanan yeni taslağa göre bundan sonra daire ya da dükkan büyüklüklerine göre otopark alanı belirlenecek.

Hürriyet gazetesinden Gülistan Alagöz'ün haberine göre, parselinde otopark yapamayan yapılar için de 1000 metre yarıçapındaki başka bir alanda otopark yeri temin edebilme imkanı getirilecek.

10 maddede yeni yönetmelik şu şekilde:

Her daire için en az bir otopark zorunluluğu uygulamasında değişikliğe gidilerek, daire büyüklüklerine göre otopark zorunluluğu uygulaması geliyor. 80 metrekareden küçük her 3 daire için en az 1 otopark, 80-120 metrekare arasındaki her 2 daire için en az 1 otopark, 120-180 metrekare arasındaki her daire için en az 1 otopark ve 180 metrekare üzeri her daire için 2 adet otopark yeri ayrılması hükmü getirilecek. Dükkân, mağaza, banka gibi fonksiyonlarda her 30 metrekare için 1 adet olan otopark zorunluluğu, her 40 metrekare için 1 adet olarak, büro binalarında her 40 metrekare için 1 adet olan otopark zorunluluğu, her 50 metrekare için 1 adet olacak şekilde revize edilecek.

Bodrum şart değil

Otoparkın bina bodrumunda karşılanması zorunluluğu kaldırılarak talebe göre binanın bodrumunda ya da parsel arka, yan bahçesi veya ön bahçesinde veyahut bu bahçelerin altında öncelik olmadan karşılanabilmesi hükmü getirilecek.

Parsel arka bahçesinde binalara 2 metreden fazla yaklaşmamak ve zemin kat yüksekliğini aşmamak kaydı ile mekanik otopark yapılabilecek.

120 metrekareden küçük olup 3 kat ve üzeri yapı bulunan parsellerde, talep halinde otoparkın bedel karşılığı bölge otoparkından temin edilebilmesi sağlanacak.

250 metrekareden küçük parsellerde otopark ihtiyacının yarısının parselde karşılanması kaydı ile zorunlu otopark adedi yüzde 50 azaltılacak.

Komşu parsellerin anlaşması ve maliklerin onayı halinde bitişik olan bahçelerin, aradaki duvar kaldırılmak suretiyle ortak otopark olarak kullanılabilmesi imkânı getirilecek. Bu sayede birden çok parselin anlaşması ile ‘ada içi’ otoparkların önü açılacak.

Başka alanda yapılacak