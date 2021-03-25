Koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını yolda öğrendiler, otobüsten indirilip karantinaya alındılar

Ankara'da koronavirüs testi yaptırıp şehirlerarası otobüse binen baba ve oğlu, sonuçların pozitif olduğunu yolda öğrendi. İkisine de toplam 6 bin 300 lira ceza kesildi.

Ankara'da yaşayan baba oğul, koronavirüs testi yaptırdıktan 2 saat sonra da memleketleri Şanlıurfa'ya gitmek üzere otobüse bindi, ancak Kovid-19 testlerinin sonucu pozitifti.

Görevliler, baba oğulun otobüste olduğunu ve Aksaray'a yaklaştığını tespit ederek polise haber verildi.

Ekipler, otobüs şoförüne ulaşıp durumu bildirdi. Baba oğul, terminalde araçtan indirildi. Ambulansla yurda götürülerek karantinaya alınan iki kişiye de 3 bin 150'şer lira ceza kesildi.