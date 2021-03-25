Milletvekilliği düşürülen Gergerlioğlu: Oğlum ve ben tehditler alıyoruz

Milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, oğluyla birlikte tehdit edildiğini söyledi. Gergerlioğlu ayrıca, "Bana tanınan 10 gün sürede teslim olmayacağım ama kapıma gelip beni alırlarsa herhangi bir direniş göstermem. Cezaevine girersem de mücadelem sürecektir" ifadesini kullandı.