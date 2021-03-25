Barışmak istemeyen kız arkadaşı kapıyı açmayınca silahla kendini vurdu

Bolu’da, barışmak için kız arkadaşının evine giden genç, kız arkadaşı teklifini kabul etmeyip kapıyı açmayınca kendisini silahla karnından vurdu. Kanlar içinde yerde kalan genç hastanede tedavi altına alındı.

Bolu’da meydana gelen olayda iddiaya göre, 30 yaşındaki genç aralarında sorun olan kız arkadaşıyla barışmak için evine gitti. Genç kadın barışma teklifini kabul etmeyerek evin kapısını açmak istemedi. Kız arkadaşının barışma teklifini kabul etmemesi üzerine yanında bulunan silahla kendisini karnından vurdu. Silah sesini duyan kadın kapıyı açtığında erkek arkadaşını kanlar içerisinde yerde yattığını gördü.

İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından tedavi için İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Genç erkeğin hayati tehlikesini bulunmadığı öğrenildi.

Korku dolu anlar yaşayan genç kadın polis ekiplerine, “Evde yalnız yaşıyordum. Kapıyı açmadığım için olayın nasıl olduğunu görmedim. Olaydan sonra eve babam geldi” dedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.