Almanya'da damadına kızdı, evini ateşe verdi: 2 Türk ailenin evi de yandı

Almanya'da 88 yaşındaki bir kişi, damadı ile yaşadığı sorunlar nedeniyle evini ateşe verdi. Olayda, iki Türk ailenin kaldığı bina da kullanılamaz hale geldi.

Almanya'nın Karlsruhe kenti yakınlarındaki Malsch kasabasında 4 kişilik Badur ve 3 nüfuslu Özgür ailesinin ikamet ettiği 3 katlı müstakil evde yangın çıktı.

Görgü tanıklarının ifadesine göre, yan binada oturan 88 yaşındaki Alman vatandaş, damadı ile yaşadığı sorun nedeniyle evi ateşe verdi. Yangının kısa sürede Badur ve Özgür ailelerin kaldığı eve sıçradığı kaydedildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almayı başarırken, yangında 2 kişinin yaralandığı açıklandı.

Yangının çıkmasına neden olan ve olay yerinden kaçan 88 yaşındaki ismi açıklanmayan ev sahibi Alman, polis tarafından gözaltına alındı.

'Komşular uyarmasa belki şu an yaşamıyorduk'

Evi yanan mağdurlardan Ercan Badur, son derece korktuklarını söyleyerek, "Akşam ailecek yemek yedikten sonra televizyon izliyorduk. Bir anda komşumuz zile bastı. 'Binada yangın var, evi hemen boşaltalım' dedi. Binada ben. eşim. iki çocuğum, alt komşum eşi ve bir çocuğu, yan komşumuz ev sahibinin kızı ve eşi kalıyordu" dedi.

Badur, "Duyduk ki ev sahibi 88 yaşındaki Alman vatandaşın damadı ile sorunları vardı" diyerek, "Damadına kızıp binayı ataşe vermiş. Panikle aşağı koştuk. Evin panjurları kapalıydı. Her taraf birden duman oldu. Ben evin giriş katındaki kapılardan birini açarak eşim ve iki çocuğumu dışarı çıkardım" vurgusunu yaptı.

Badur, itfaiyenin 7-8 dakika içerisinde geldiğini kaydederek, "Daha sonra yangını söndürüldü. Komşular uyarmasa belki şu an yaşamıyorduk” diye konuştu.