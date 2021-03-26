Sağlık Bilimleri Üniversitesi, 'Toplumsal Cinsiyet Eşitliği' dersi içeriğiyle ilgili inceleme ve soruşturma başlattı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, seçmeli olarak okutulan 'Toplumsal Cinsiyet Eşitliği' ders içeriğinin 'fıtratı temelden reddettiği' yönündeki gazete haberi üzerine fakülte dekanlığının ders içeriğine yönelik inceleme ve soruşturma başlattığını duyurdu.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, 26 Mart'ta ulusal bir gazetede yer alan 'Üniversitede fıtratı temelden reddeden ders' başlıklı haberde yer verilen Toplumsal Cinsiyet Eşitliği dersinin, başka üniversitelerde zorunlu olmasına karşın SBÜ müfredatında 'seçmeli ders' olarak okutulduğu belirtildi.

Habere konu olan ifadelerin de bu derste vuku bulduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sağlık Bilimleri Üniversitesi olarak aile yapımızı, toplumsal değerlerimizi hedef alan, örf, adet ve kadim geleneklerimize, dini ve milli değerlerimize zarar veren hiçbir ders içeriğini kabul etmemiz, izin vermemiz, hoş görmemiz veya onaylamamız asla mümkün değildir. Müfredat dışında olduğu düşünülen konuşma ve anlatımlar hakkında ilgili fakülte Dekanlığımız tarafından gerekli inceleme ve soruşturma başlatılmıştır. Ders bahanesiyle de olsa milli ve mukaddes değerlerimizin tartışma konusu yapılmasını asla tasvip etmiyoruz. Gençlerimizi milli duygularla yetiştirmeyi ilke edinen üniversitemizin aynı hassasiyetleri taşıdığının ve çalışmalarını bu doğrultuda yürütmekte olduğunun bilinmesini arzu etmekteyiz."