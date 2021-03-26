Kocaeli'nin İzmit ilçesinde engelli bir genci döven ve tutuklanan Fırat Kaya'nın yeni şiddet görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Kaya'nın, yine bir engelli genci darp ettiği görülüyor.

Sosyal medyada 'Fırat Delikanlı' ismini kullanan ve eşcinsel bir genci dövüp paylaştığı görüntülerin ardından tutuklanan Fırat Kaya'nın yeni şiddet görüntüleri ortaya çıktı

Görüntülerde Fırat Kaya’nın yine kendisi gibi engelli bir vatandaşı darp ettiği görülüyor. Bir diğer görüntüde ise Fırat Kaya’nın da içinde olduğu bir grubun kavga görüntüleri görülüyor.

Fırat Kaya'nın yeni şiddet görüntüleri ortaya çıktı https://t.co/yXLbjylg8P pic.twitter.com/zjnH1EIxvO — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) March 26, 2021

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