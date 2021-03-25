Eşcinsel bir genci dövüp görüntülerini paylaşmıştı: Fırat Kaya tutuklandı

Sosyal medyada 'Fırat Delikanlı' ismini kullanan Fırat Kaya'nın eşcinsel bir genci dövüp paylaştığı görüntüler sosyal medyada büyük tepkiye yol açtı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan Kaya, tutuklandı.

Aydın'da yaşayan ve sosyal medyada Fırat Delikanlı ismini kullanan Fırat Kaya, eşcinsel olduğu gerekçesiyle bir genci darp etti. Aldığı darbelerle yaralanan gencin fotoğraflarını çeken Kaya, bu görüntüleri de sosyal medya hesabından "Gay s...k, ş..siz" ifadeleriyle paylaştı.

Sosyal medyada infial yaratan bu görüntünün ardından on binlerce kullanıcı #FıratDelikanlıTutuklansın etiketiyle paylaşım yaptı.

Kaya’nın görüntülerinin gündeme gelmesinin ardından geçmişte de benzer eylemler gerçekleştirdiği ortaya çıktı. İşitme engelli bir genci döverken çekilen bir videosu paylaşılan Kaya’nın birlikte olduğu ve işitme engelli olduğu öğrenilen bir kadına da şiddet uyguladığı öğrenildi.

'150 TL'lik satış yaptım, hakkımı vermedi'

Yüzde 50 engelli Engin E.’nin olaydan sonra şikayetçi olduğu ortaya çıkarken, Fırak Kaya, kayıplara karıştı. Polisin her yerde aradığı Fırat Kaya'dan şikayetçi olan Engin E. ifadesinde yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Aydın’da yaşıyorum. Benim gibi işitme engelli olan Fırat’ı da Aydın’dan tanıyorum. 22 Mart günü beni cep telefonumdan aradı. İzmit’e gelmemi hediyelik eşya işi olduğunu belirtti. Ben de işsiz olduğum için kabul ettim. İzmit Otogarı'na geldiğimde iki kişi yanıma geldi. Fırat’ın kendilerini gönderdiğini söylediler, tramvaya binerek bir kafeye gittik. Fırat burada bekliyordu.

Oturduk sohbet ettik. Sonra hediyelik eşyaları bana verdi. Ben de hemen kafe önünde satışı gerçekleştirdim. 150 lira kazandım. Fırat’la anlaşmamız yarı yarıya olacaktı. Sonra Fırat’ın yanında bulunan aynı zamanda işitme engelli olan 4 kişiyle birlikte araçla dağ evine gittik. Toplam 6 kişiydik. Alkol aldık. Sonra ben kazancım olan yarı parayı Fırat’tan istedim. Fırat’ın yanında bulunan kişi vermiyoruz dedi. Sonra küfür etmeye başladı."

'O an fotoğraflarımı çektiler'

Bu sırada araya giren Fırat Kaya'nın kendisine yaklaşık 5 yıl önce sosyal medyada çıkan çıplak fotoğraflarını gösterdiğini söyleyen Engin E. konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Sen ne yapmaya çalışıyorsun, dedi. Ben de Fırat’a kıskanıyor musun, benim kardeşim misin bana karışıyorsun dedim. Bu sırada orada bulunanlardan biri arkamdan kafama bir şeyle vurdu. Daha sonra hepsi bana vurmaya başladı. Hatta biri kemer çıkarıp, onla da vurmaya başladı. Kanlar içerisinde kaldım. O an fotoğraflarımı çektiler. Sonra araca bindirip otogarda indirdiler. Ancak param yoktu. Aydın’a dönemiyordum. Güvenlikçilere giderek durumu anlattım. Onlar da ambulans çağırdılar. Hastaneye götürüldüm. Sonra da polisler geldi. Diğerlerinin adlarını bilmiyorum ama Fırat Kaya'dan şikayetçiyim."

Savcılık açıklama yaptı

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı işitme engelli Engin E.’nin, Delikanlı' lakaplı Fırat K. tarafından dövülmesi olayına ilişkin açıklama yaptı. Fırat K. hakkında soruşturma başlatıldığı belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

“Müşteki E.E. polis merkezine başvuru yaparak, 22 Mart tarihinde tehdit ve hakarete maruz kaldığını ve darp edildiğini ifade etmiş, şüpheliler hakkında şikayetçi olmuştur. Yapılan araştırma kapsamında elde edilen delil ve bulgular doğrultusunda eylemi gerçekleştiren şüpheli F.K. ve ona yardım eden diğer şüpheliler hakkında 'Kasten adam öldürmeye teşebbüs', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Özel hayatın gizliliğini ihlal' ve 'Kişisel verileri hukuka aykırı olarak yayma' suçlarından Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında kolluk güçlerine şüphelilerin gözaltına alınmaları talimatı verilmiştir. Soruşturmamız titizlikle sürdürülmektedir.”

'Vahşeti gündeme getiren duyarlı her yurttaşa teşekkürler'

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fırat Kaya'yı yakalayarak gözaltına aldı. Aydın Barosu Başkanı Gökhan Bozkurt, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda Kaya'nın tutuklandığını duyurdu.

DELİKANLI LAKAPLI FIRAT K. TUTUKLANDI!#FıratDelikanlıTutuklansın etiketiyle vahşeti gündeme getiren duyarlı her yurttaşa, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne ve süreci yakından takip eden Kocaeli Barosu Başkanımız Av. Bahar Gültekin Candemir'e teşekkürler. @BaharCandemir — Av.Gökhan Bozkurt (@gokhanbozkurt09) March 25, 2021

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