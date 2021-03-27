İstanbul’da Yeditepe Huzur Uygulaması: 112 bin 602 kişiye GBT yapıldı, 121 bin 480 lira ceza kesildi

26 Mart Cuma Günü İstanbul Emniyet Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen Yeditepe Asayiş Uygulaması 76 noktada 645 personel, 1 Polis helikopteri, 2 Deniz Limanı Şube Botu Katıldığı uygulama 11.00-13.00 saatleri arasında sabit yol uygulaması gerçekleştirildi.

Uygulamanın ikinci aşamasında 76 noktada, 600 personel ve (2) Deniz Limanı Şube Botu katılımı ile 13.00-15.00 saatleri arasında sabit yol uygulaması gerçekleştirildi.

Yapılan uygulamada 112 bin 602 şahsın GBT Sorgulaması yapıldı. Ayrıca çeşitli suçlardan aranan 496 şahıs ile 319 yoklama kaçağının yakalandığı öğrenildi. 35 adet ruhsatsız tabanca ve 171 fişek ile 4 bin 95 gram uyuşturucu madde, 9546 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Uygulamada uyuşturucu ticaretinden elde edildiği tespit edilen 2 bin 115 Tük Lirası ele geçirildi. 17 bin 861 araç ve 18 bin 163 motosiklet kontrol edildi. 716 araç ve motosiklete işlem yapılarak toplamda 9 araç trafikten men edilerek 121 bin 480 Türk Lirası para cezası kesildi.