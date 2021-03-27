Aydın'da kadın cinayeti: Uzaklaştırma kararı aldırdığı eski erkek arkadaşı tarafından öldürüldü

Aydın'da bir kadın, uzaklaştırma kararı aldırdığı eski erkek arkadaşı tarafından, evinin önünde kalbine sıkılan 4 kurşunla öldürüldü.

Aydın'da Olgun G., bir süre önce ayrıldığı 32 yaşındaki Necla D.'yi öldürüp, aynı tabancayı başına ateşleyerek, intihar girişiminde bulundu.

Aydın Devlet Hastanesi'nde taşeron firmaya bağlı temizlik işçisi olarak çalışan Necla D., mesai bitiminin ardından bugün saat 13.30 sıralarında, evinin önünde geldi ve kapının önünde otomobilinde bekleyen Olgun G. ile karşılaştı.

Bir süre önce ayrıldıkları öğrenilen ikili arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Olgun G., belindeki tabancayı çekip, Necla D.'ye ateşledi. Göğsünden vurulan Necla D., kanlar içinde yere yığıldı. Olgun G. ise, aynı tabancayla kendini vurdu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olan Necla D., Aydın Devlet Hastanesi'ne, Olgun G. ise Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Necla D., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olgun G. ise tedaviye alındı.