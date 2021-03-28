Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Akın: Aile içi enfeksiyon oranı çok yükseldi

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Akın, "Aile içi enfeksiyon oranı çok yükseldi. Aileden bir kişiye bulaşıyor, bakıyorsunuz bir anda bütün fertleri kapsamış ve aile hasta olmuş" dedi.

Habertürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya'ya konuşan Prof. Dr. Akın, koronavirüs salgınının geldiği noktaya ilişkin tespitlerde bulundu.

Aile içi enfeksiyon oranının çok yükseldiğini belirten Akın, "Aileden bir kişiye bulaşıyor, bakıyorsunuz bir anda bütün fertleri kapsamış ve aile hasta olmuş" ifadelerini kullandı.

İngiliz mutantının Vuhan’a göre daha az hasta ettiği iddialarına da yanıt veren Akın, "Bu doğru değil. Elimizde bunu kanıtlayacak tek veri yok. Vuhan ile aynı etkiyi yapıyor. Bulaş hızı da çok yüksek" dedi.

Vaka sayısındaki artışın yakında hastane yataklarını da doldurmaya başlayacağını belirten Akın, aşının 65 yaş üstüne büyük oranda yapılmış olmasının yarattığı olumluluğu yaşamakla birlikte tehlikenin kapıda olduğunun altını çizdi.