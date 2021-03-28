Fatih'te çocuklara taciz iddiası: Kameradaki şüpheli tutuklandı

24 Mart Çarşamba günü akşam saatlerinde Fatih'te bulunan bir markette yaşanan olayda iddialara göre, bir tatlıcı dükkanının sahibi A.K., yaptığı alışverişin ardından marketin kasasında sıra beklerken, o esnada arkasından geçen kız çocuğunu el ile taciz etti.

Durumu fark eden market kasiyeri kadın ise adamı uyardı. Kendisini uyaran kasiyere, "Tanıdığım. Bir şey yok" diyerek cevap veren adam, daha sonra marketten ayrıldı. Adamın hareketlerinden şüphelenen market çalışanı ise işyerinin güvenlik kameralarını incelemeye başladı. Kızın taciz edildiğini anlayan kadın, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarını inceledikten sonra şüphelinin kimliğini tespit edip harekete geçti.

Sokak üzerindeki diğer kameraları da inceleyen polisler, kişinin birçok çocuğu dükkanına götürdüğünü, işyerine giren çocukların daha sonra da kaçarak uzaklaştığını fark etti. Polisler, dükkana gelerek A.K'yı gözaltına aldı. Ayrıca dükkana girip çıkan bazı çocuklar da ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine götürüldü.

‘Çocuğa dokunuşu, tutuşu falan çok farklı, her gece çocukları elliyor’

Sokak sakinlerinden Merve Atasoy, "Ben akşam 12-1 gibi görüyorum. Çocukları, tatlı verme bahanesi ile içeri götürüyor. Arka tarafa götürüp, tatlıyı veriyor ve gönderiyor. Her gün her gece. Bizim çocukları görünce sevmeye geliyor. Bütün mahalle şikayetçi. Biz karşı karşıya oturuyoruz. Velisinden alıyor bir de. Çocuğa dokunuşu, tutuşu falan çok farklı. Her gece çocukları elliyor" dedi.

‘Bacağına komple bir şekilde dokundu’

Yaşananları fark eden market kasiyeri ise "Ben kasada müşteri alıyordum. Geldi karşı kasama geçti. Bir eşya alacaktı. O sırada çocuk geldi. Eli böyleydi ve bacağına komple bir şekilde dokundu. Biz buraya ilk başladığımızda da bize bir yanaşma çabasındaydı. Bu onun ilk yaptığı bir şey değildi. Kaç kere arkadaşımıza da yaptı. Defalarca kez uyardık. 'Ben hastayım. Köyden geldim' diyerek geçiştirdi. Hep bahane. En son bu olayda patladık" ifadelerini kullandı.