İçişleri Bakanı Soylu paylaştı: 'PKK/YPG'ye, Azez'de büyük darbe'

İçişleri Bakanı Soylu, sosyal medyadan "Emniyet istihbarat ve TEM birimlerimizce Azez'de, sivillere yönelik saldırılarda kullanılacak; 2 TOW füzesi, 24 kalaşnikof, 1 keskin nişancı tüfeği, 2 doçka silah namlusu, 200 adet tetikleme kapsülü ele geçirildi" açıklamasında bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Azez'de, sivillere yönelik saldırılarda kullanılacak; 2 TOW Füzesi, 24 Kalaşnikof P. Tf. 1 Keskin Nişancı Tüfeği, 2 Doçka silah namlusu, 200 adet tetikleme kapsülü ele geçirildi" ifadesini kullanırken; Emniyet İstihbarat, TEM birimleri ve Suriye Görev Gücü'nü tebrik etti.

PKK/YPG'ye, Azez'de Büyük Darbe!



Azez'de, sivillere yönelik saldırılarda kullanılacak;

2 TOW Füzesi,

24 Kalaşnikof P. Tf.

1 Keskin Nişancı Tüfeği,

2 Doçka silah namlusu,

200 adet tetikleme kapsülü ele geçirildi.



Emniyet İstihbarat, TEM birimlerimiz ve Suriye Görev Gücü 👏👏👏 pic.twitter.com/ANOir41S7M — Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) March 28, 2021

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