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    Kültür Bakanlığı bazı korolardan 'Türk' ibaresini çıkardı

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    Kültür ve Turizm Bakanlığı, taşra teşkilatında yaptığı bir dizi değişiklikle bazı koro ve müzik topluluğu müdürlüklerinin ismini değiştirdi. Devlet Halk Dansları Topluluğu Müdürlüğü’nün İstanbul'a taşınmasına, İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu Müdürlüğü'nün de kapatılmasına karar verdi.

    Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, taşra teşkilatlarında bir dizi değişiklik yaptı. Bazı koro ve topluluk müdürlüklerinin ismi değiştirilirken, Ankara'daki Devlet Halk Dansları Topluluğu Müdürlüğü’nün İstanbul'a taşınmasına, İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu Müdürlüğü'nün Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk müziği Korosu Müdürlüğü bünyesi altına alınmak üzere kapatılarak, Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk müziği Korosu Müdürlüğü ile birleştirilmesine karar verildi.

    T24'ün aktardığı habere göre, CHP'la eski İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş kararı, "MHP destekli AKP'nin Kültür Bakanlığı, bazı korolardaki Türk ibaresini çıkarttı. 'Birleştirme' adı altında yapılan uygulamada, Halk Dansları Topluluğu'nun da Ankara'dan İstanbul'a taşınmasına karar verildi" diye yorumladı.

    Müdürlüklerin isimleri değişti:

    • Elazığ’da 1989’da kurulan Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Müdürlüğü’nn ismi Elazığ Kürsübaşı Müzik Topluluğu Müdürlüğü
    • Diyarbakır’daki Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Müdürlüğü’nün ismi Diyarbakır Medeniyetler Müziği Korosu
    • Edirne'deki Devlet Türk Müziği Topluluğu Müdürlüğü’nün ismi Edirne Rumeli Müzikleri Topluluğu Müdürlüğü
    • Şanlıurfa'daki Devlet Türk Halk Müziği Korosu Müdürlüğü’nün ismi Şanlıurfa Sıra Gecesi Müzik Topluluğu Müdürlüğü olarak değiştirildi.

    Ankara Devlet Halk Dansları Topluluğu kapatıldı:

    • Ankara'daki Devlet Halk Dansları Topluluğu Müdürlüğü, yine Kültür ve Turizm Bakanlığının doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatı olarak İstanbul’a,
    • İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu Müdürlüğü, Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk müziği Korosu Müdürlüğü bünyesi altına alınmak üzere kapatılarak, Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk müziği Korosu Müdürlüğü ile birleştirildi
    • İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu Müdürlüğü ismi İstanbul Halk Müziği Araştırma ve Uygulama Korosu Müdürlüğü olarak değiştirildi.
    • Devlet Türk Halk Müziği Korosu Müdürlüğü, İstanbul Halk müziği Araştırma ve Uygulama Korosu Müdürlüğü bünyesi altına alınmak üzere kapatılarak, Istanbul Halk Müziği Araştırma ve Uygulama Korosu Müdürlüğü ile birleştirildi
    • Türk Dünyası Müzik Topluluğu Müdürlüğü’nün ismi Türk Dünyası Müzik ve Halk Dansları Topluluğu Müdürlüğü olarak değiştirildi.
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