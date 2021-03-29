Kayıt
02:44 29 Mart 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Erdoğan Toprak

    CHP Genel Başkan Başdanışmanı Erdoğan Toprak: 10 yıl sonra Suriye milliyetçiliği ülkemizin güvenliğini tehdit edebilir

    © Fotoğraf : Twitter
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 25
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/102725/46/1027254637_0:0:1200:675_1200x675_80_0_0_5429c93720b2c6f9e4ccce93cc193ff2.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202103291044138465-chp-genel-baskan-basdanismani-erdogan-toprak-10-yil-sonra-suriye-milliyetciligi-ulkemizin/

    CHP İstanbul Milletvekili ve Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak, “Önümüzdeki süreçte artacak Suriyeli milliyetçilik tavrı, ülkemiz için ciddi güvenlik sorununa dönüşebilir" açıklamasını yaptı. 

    İstanbul’daki Suriyeli sığınmacı sayısının yarım milyonun üzerinde olduğunu, İstanbul’un bazı büyük ilçelerinde Suriyeli yerleşiklerin neredeyse yerel nüfusla başa baş konuma geldiğini ileri süren CHP'li Erdoğan Toprak, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi: 

    “2011’den bu yana ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye’ye gelen geçici koruma altındaki Suriyelilerin sayısı 3,6 milyonu aştı. 81 il ve çok sayıda ilçede artık Suriyelilerle içi içe yaşayan bir Türkiye tablosu var. Başlangıçta ağırlıkla sığınmacı kamplarında ya da konteyner kentlerde yaşayan Suriyelilerin şu anda yüzde 98,4’ü büyükşehirlerde yaşıyor. İçişleri Bakanlığı’nın resmi verileriyle birlikte, Türk-Alman Üniversitesi Göç ve Uyum Araştırmaları ve Uygulamaları Merkezi’nin her yıl düzenli olarak hazırladığı ‘Suriyeliler Barometresi’ araştırmasındaki güncel tespitler oldukça ilginç! Barometre Araştırması’nın verilerine göre; ağırlıkla Gaziantep’te faaliyet gösteren Suriyelilere ait az sayıdaki ‘büyük işletme’ dışında Suriyelilerin KOBİ statüsünde Türkiye’de kurup, faaliyet gösterdiği işletmelerin sayısı 20 bin. Bunların yaptıkları işler ağırlıkla lokanta, tatlıcı, kebapçı, terzi, kuaför, tamirci vb. işler. Aktif işgücü içerisinde 1,3 milyon Suriyeli yer alırken bunların sadece 50 bini kayıtlı istihdam. Diğerleri kayıt dışı olarak istihdam ediliyor. TÜİK’in verilerinde Türkiye’de kayıt dışı istihdamın yüzde 34 olduğunu anımsadığımızda Suriyeliler açısından bu oran yüzde 96,2!

    'Suriyeliler ucuz işgücü olarak kayıt dışı ve kaçak şekilde çalıştırılıyor'

    "Türkiye’de her gün 270 Suriyeli bebek dünyaya geliyor. 10 yılda Türkiye’de doğan Suriyeli çocuk sayısı 650 bine ulaştı. AFAD’ın sosyal yardım uyumu adı altında yapılan ödemelerinden ve Kızılay Kart uygulamalarından yararlanan Suriyeli sayısı 1,6 milyon. 2 milyondan fazla Suriyeli sosyal yardımlardan yararlanamıyor. Sosyal yardım alanlara kişi başına aylık 120 TL ödeme yapılıyor. Suriyeliler ucuz işgücü olarak kayıt dışı ve kaçak şekilde her türlü ağır işte çalıştırılıyor. Suriyelilerin sadece yüzde 6’sı ülkesine dönmek istiyor. Bu yüzde 6’lık kesim ise TSK kontrolündeki güvenli bölgelere değil geldikleri şehirlere dönmek kaydıyla Türkiye’den ayrılacaklarını ifade ediyor."

    'İktidarın 'çözüm' konusundaki acizliği kabul edilemez'

    "Cumhurbaşkanı Erdoğan, en son iki yıl önce Suriyeliler için 40 milyar dolar harcandığını açıklamıştı. O günden bu güne tutarın ne kadara çıktığı bilinmiyor. İddia edilen 40 milyar dolar kayıtlarda net görünmüyor. Resmi bir açıklama yok. İktidarın bir Suriyeli sığınmacı politikası yok, uyum politikası da yok. Kaldı ki Suriyeliler için ne yaparsak yapalım, onların beklentilerini karşılayamayız, vatan hasretini gideremeyiz. Nitekim 13 yaşındaki Suriyelilerin oluşturduğu rap grubunun şarkısındaki ‘Türkiye’ye geldik çok kalabalıktı ama insan bulamadık’ sözleri hem oldukça üzücü hem de bir o kadar düşündürücü! Ülke nüfusunun yüzde 5’ine yaklaşan Suriyelilerin ülkemizin geleceği açısından çok ciddi ve hayati sorunları barındırdığı ortada iken; mültecilere ev sahipliği yapmakla övünen, pazarlıklara kapı aralayan iktidarın ‘çözüm’ konusundaki acizliği kabul edilemez!"
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Türkiye listede 2013’ten beri Türk kahvesi ile yer alıyor
    UNESCO'nun Kültürel Miras Listesi'nde yer alan meşhur yemekler
    Suriye
    Suriye'de iç savaş başlayalı 10 yıl oldu
    İnfografik
    Küresel silah pazarı
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet