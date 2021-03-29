MİT ile TSK'dan Kandil'de operasyon: PKK'nın üst düzey sorumlusu öldürüldü

MİT ve TSK'nın Irak kuzeyindeki Kandil'de düzenlediği operasyonda, PKK/KCK'nın gümrük koordinasyonu sorumlusu olduğu iddia edilen Ömer Aydın etkisiz hale getirildi. Aydın'ın, PKK'nın Irak-İran sınırında insan ve silah kaçakçılığı ile uyuşturucu trafiğinin sorumluları arasında yer aldığı öğrenildi.

MİT ve TSK'nın Irak'ın kuzeyindeki Kandil'de düzenlediği operasyonda PKK'nın 'gümrük koordinasyonu sorumlusu' Ömer Aydın etkisiz hale getirildi.

Alınan bilgiye göre, 1999 yılından bu yana örgüt içerisinde faaliyet yürüten PKK'nıninsan ve silah kaçakçılığı ile uyuşturucu trafiğinin sorumluları arasında yer alan 'Renas Aydın' kod adlı Ömer Aydın, farklı bölgelerden intikal eden istihbarat bilgilerini analiz eden MİT tarafından takibe alındı.

PKK'nın üst düzey kadrolarını yerel istihbarat ağı ile takip eden MİT birbirinden ve faaliyetlerinden tamamen habersiz 'istihbarat şebekelerini' de bu operasyonda kullandı.

2 Şubat 2021'de bölgede uygun şart ve koşullar oluşunca TSK ile eş güdüm halinde gerçekleştirilen operasyonda Ömer Aydın etkisiz hale getirildi.

Sözde gümrük faaliyetleriyle PKK'ya haraç toplayan Aydın'ın aynı zamanda örgütün en güvendiği isimler arasında yer aldığı belirtildi.