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    Recep Tayyip Erdoğan - 1. Su Şurası

    Erdoğan: Suyumuzu korumakla vatanımızı korumak arasında hiçbir fark yok

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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202103291044142085-erdogan-su-ekonomik-kalkinma-ve-buyume-icin-de-ikamesi-olmayan-unsurlardan-biri/

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kişi başına kullanılabilir su miktarı dikkate alındığında su stresi çeken bir ülkeyiz. Elimizdeki sınırlı su kaynaklarını Irak ve Suriye gibi iki komşumuzla paylaşmak mecburiyetindeyiz" diyerek Meclis'te su kanunu hazırladıklarını söyledi.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1. Su Şurası Lansmanı'nda "Önümüzdeki dönemde su yönetimindeki yetki çatışmasını önlemek amacıyla Meclis'te bir su kanunu hazırlıyoruz" dedi.

    "Çiftçileri unuttunuz diyen birileri var ya" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ben buradan resmi rakam veriyorum. Bu yıl üreticilerimize toplam 24 milyar lira tarımsal destek sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

    Erdoğan'ın konuşmalarından öne çıkanlar şu şekilde: 

    • Türk ekonomisine yıllık 427 milyon liraya yakın katı sağlanmıştır. Aralarında baraj suyu, içme, sulama tesislerinin yer aldığı toplam yatırım tutarı 5 milyar 200 milyon liraya varan bu tesislerin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Bugün ikinci olarak 1. Su Şurası'nın da tanıtımını gerçekleştiriyoruz. Türkiye ekonomisine ciddi katkılar sunacağına inandığım Su Şurası'nın başarılı geçmesini temenni ediyorum. 
    • Su, bütün canlılar gibi insanlık içinde vazgeçilmez bir nimettir. Ekonomik kalkınma ve büyüme için de su ikamesi olmayan şeylerden biridir. İsrafı engellemek önem arz ediyor. Nüfusun hızla çoğalması, ilkim değişikliği gibi nedenlerle su ihtiyacının giderek arttığını görüyoruz. su kıtlığına bağlı olarak ekolojik denge bozulmaktadır. Bu vahim tablo ise sosyal çalkantılardan düzensiz göçe kadar pek çok soruna sebebiyet veriyor. 2025'e kadar 700 milyondan fazla kişi su kıtlığı nedeniyle göç riski altında.

    'Su stresi çeken bir ülkeyiz'

    • Bu karamsar tablodan ülkemizin etkilenmemesi elbette mümkün değildir. Biz su zengini bir ülke de değiliz. Su stresi çeken bir ülkeyiz. Elimizdeki sınırlı su kaynaklarını Irak ve Suriye gibi iki komşumuzla paylaşmak durumundayız. Suyumuzu korumakla vatanımızı korumak arasında maiyet itibariyle hiçbir fark yoktur. Su meselesini ikili ilişkilerde hiçbir zaman tehdit unsuru olarak kullanmadık.
    • Tarımsal sulama sistemlerini yenilememiz gerekiyor. Bireysel tasarrufu teşvik ederek mevcut kaynaklarımızı daha verimli kullanmalıyız. Son 19 yılda çevrecilik adına ruhen ve fiziken çevreyi kirletenlere inat 8697 yeni tesis kazandırdık. Şehirlerimizin 2040, 2050 ve 2071 yıllarına kadar olan içme ve kullanma suyu ihtiyaçlarını planladık. Asya ve Avrupa'yı 4 metre çapındaki 5551 metre uzunluğundaki dev su tüneli ile birleştirdik.  26 adet yeraltı barajı inşa ettik. 2023'e kadar tamamlanan yeraltı barajı sayısını 150'ye yükselteceğiz. Türkiye olarak su arıtma teknolojilerine büyük yatırım yapıyoruz.
    • Sanayi sektöründe suyun verimli kullanımı için gereken tedbirleri alıyoruz. Sulamada hale yüzde 46 olan randımanı 2024'e yüzde 55'e yükseltmeyi hedefliyoruz. 2007'de yaşanan büyük kuraklıktan sonra 81 vilayetimiz için içme suyu eylem planları hazırladık. Önümüzdeki dönemde tüm bu alanlara yatırım yapmayı sürdüreceğiz. Önümüzdeki dönemde su yönetimindeki yetki çatışmasını önlemek amacıyla Meclis'te bir su kanunu hazırlıyoruz. 

    'Birileri gibi kuru sıkı atmak yerine rakamlarla konuşmayı seviyoruz'

    • Koronavirüs salgınının tüm dünyada dengeleri altüst ettiği bir zamandan geçiyoruz. Güçlü sağlık altyapısı yanında tarıma ve suya bağlı gıda güvenliğinin stratejik önemi görülmüştür. 2020 son 19 yılda sağlıkla birlikte tarıma yaptığımız yatırımların da meyvesini topladığımız bir sene oldu. Geride bıraktığımız dönemde cumhuriyet tarihinin rekorlarını kırdık. Biz birileri gibi kuru sıkı atmak yerine rakamlarla, oranlarla konuşmayı seviyoruz. Bunu da çiftçilerimize, aziz milletimize saygımızın bir gereği olarak görüyoruz. Tarımsal hasılada Avrupa'daki liderliğimiz devam ediyor. 
    • Burada salgın şartlarına rağmen canlarını dişlerine takarak tarlasını eken, üreten çiftçilerimize şahsım, milletim adıma teşekkürlerimi sunuyorum. Çiftçileri unuttunuz diyen birileri var ya. Ben buradan resmi rakam veriyorum. Bu yıl üreticilerimize toplam 24 milyar lira tarımsal destek sağlayacağız. 
    • Ekonomik sulanabilir arazilerimizin toplamını 67 milyon dekara çıkardık.
    • Günlük 315 bin metreküp suyu arıtarak, tarımsal sulamada yeniden kullanılabilecek şekilde insanımızın hizmetine sunuyoruz. Geçen yıl tarım sektörü yüzde 4,8 gibi önemli bir büyüme rakamına ulaştı.

     

    Etiketler:
    Tarım, su, Recep Tayyip Erdoğan
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