Sağlık Bakanlığı temaslı algoritmasında güncelleme yaptı

Sağlık Bakanlığı temaslı takip ve filyasyon algoritmasını güncellendi. Mutant virüslerle enfekte olan kişilere uygulanan karantina şartları değiştirildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından temaslı takip ve filyasyon algoritmasında yapılan yeni güncelleme ile Güney Afrika ve Brezilya mutasyonu ile pozitif olan kişilere uygulanan 10 gün izolasyonun ardından test yapma zorunluluğu da kaldırıldı.

PCR testi yapılmadığı veya yapılamadığı durumlarda kişilerin karantinası 14. günün sonunda sonlandırılacak.

10. gün test yapılan kişilerin ise sonuçları negatif geldiği taktirde izolasyonları kaldırılacak.

Daha önce rehberde yapılan güncelleme ile İngiltere mutasyonu için ek tedbir uygulanmayacağı, Vuhan'da ortaya çıkan ilk koronavirüsle aynı izolasyon kuralları izleneceği duyurulmuştu.