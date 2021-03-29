Migros işçileri, Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan’ın villası önünde gözaltına alındı

Ücretsiz izne çıkarılan ardından da Kod 29 ile işten çıkarılan Migros işçileri, Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özhilhan’ın İstanbul Beykoz’da bulunan villası önünde, gözaltına alındı.

Migros’un Kocaeli Çayırova deposunda çalışırken Depo, Liman, Tersane ve Deniz İşçileri Sendikası’nda (DGD-Sen) örgütlendikten sonra ücretsiz izne çıkarılan ardından da Kod 29 ile işine son verilen işçiler, Migros’un Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özhilhan’ın İstanbul Beykoz’da bulunan villası önünde eylem yapmak istedi.

'İşçiler açken Tucay Özilhan’a huzur yok' yazılı pankart taşıyan işçiler, gözaltına alındı. DGD-Sen Twitter hesabından gözaltına alınan işçilerin görüntülerini paylaştı. Sendika 17 işçinin gözaltına alındığı bilgisini verdi.

Tuncay Özilhan'ın emriyle Migros depo işçileri ve sendika yöneticilerimiz Özilhan'ın evi önünde darp edilerek gözaltına alındı.#OzilhanaHuzurYok#MigrosDirenişi pic.twitter.com/VogkunlQ7x

— DGD-SEN (@DGDSEN) March 29, 2021



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