'DHKP/C'nin yeni Türkiye sorumlusu da yakalandı' iddiası

DHKP/C'nin Türkiye sorumlusu olduğu iddia edilen Yasemin K., beraberindeki örgüt sorumlusu ile birlikte İstanbul’da yakalandı. Yakalanan kişinin, cezaevinde tutuklu bulunan örgütün önceki Türkiye sorumlusu Caferi Sadık Eroğlu’nun yerine geçtiği öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçen İstanbul İstihbarat Şube ve Terörle Mücadele ekipleri, DHKP/C’ye yönelik yeni bir ortak operasyon gerçekleştirdi.

Örgütün faaliyetlerini izleyen emniyet güçleri, yürütülen soruşturma kapsamında bu gece İstanbul’da bazı hücre evlerine bir dizi baskın gerçekleştirdi. Yapılan baskınlarda, örgütün Türkiye sorumlusu olduğu iddia edilen 51 yaşındaki Yasemin K. ile 'Memur Sorumlusu' olduğu iddia edilen Yeter Gönül A. gözaltına alındı. DHKP/C’nin 'kuryesi' olduğu gerekçesiyle daha önce pek çok kez gözaltına alınan Yeter Gönül A.’nın, örgüt bünyesindeki Devrimci Memur Hareketi (DMH)-Kamu Emekçileri Cephesi'nin (KEC) Türkiye sorumlusu olduğu belirtildi.

Tutuklanan Caferi Sadık Eroğlu’nun yerine getirildi

Ele geçirilen dokümanlar deşifre edildi

90’lı yıllardan itibaren DHKP/C saflarında yer aldığı belirtilen Yasemin K., geçtiğimiz aylarda tutuklanan ve örgütün Türkiye sorumlusu olduğu iddia edilenyerine geçtiği ileri sürüldü. 1992’den beri birçok polisiye soruşturmadan geçtiği belirtilen örgüt sorumlusunun, 19 yıl cezaevinde tutuklu kaldığı ve o yıllarda DHKP/C’nin talimatıyla gerçekleştirilen ‘açlık grevi eylemlerine’ de katıldığı ifade edildi. En son geçen yılın Ağustos ayında yakalandıktan sonraYasemin K. ile ilgili elde edilen istihbarat kayıtlarında ve daha önce örgütün hücre yapılanmalarına düzenlenen operasyonlarda ele geçirilen dijital verilerdeki şifreli mesajlarda DHKP/C’nin ‘Türkiye Sorumlusu’ olarak faaliyet yürüttüğü iddia edildi.

Gece saatlerinde düzenlenen aynı operasyonda yakalanan örgütün ‘Memur Yapılanmasından’ sorumlu Yeter Gönül A.’nın da 2000 yılından itibaren 3 kez cezaevine girdiği ve örgüt üyelerince kullanılan şifreli dokümanlarda adının sıkça geçtiği belirtildi.

Gece yarısı düzenlenen operasyonla yakalanan kişiler, sorgulanmak üzere İstanbul Terörle Mücadele Şubesi'ne getirildi. Örgüt sorumlularının yakalandıkları adreslerde çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyallere de el kondu.

Gözaltına alınanların TEM Şubedeki ifade işlemlerine başlandığı öğrenildi.