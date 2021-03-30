'DHKP/C'nin yeni Türkiye sorumlusu da yakalandı' iddiası

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçen İstanbul İstihbarat Şube ve Terörle Mücadele ekipleri, DHKP/C’ye yönelik yeni bir ortak operasyon gerçekleştirdi.
Örgütün faaliyetlerini izleyen emniyet güçleri, yürütülen soruşturma kapsamında bu gece İstanbul’da bazı hücre evlerine bir dizi baskın gerçekleştirdi. Yapılan baskınlarda, örgütün Türkiye sorumlusu olduğu iddia edilen 51 yaşındaki Yasemin K. ile 'Memur Sorumlusu' olduğu iddia edilen Yeter Gönül A. gözaltına alındı. DHKP/C’nin 'kuryesi' olduğu gerekçesiyle daha önce pek çok kez gözaltına alınan Yeter Gönül A.’nın, örgüt bünyesindeki Devrimci Memur Hareketi (DMH)-Kamu Emekçileri Cephesi'nin (KEC) Türkiye sorumlusu olduğu belirtildi.
Tutuklanan Caferi Sadık Eroğlu’nun yerine getirildi
Ele geçirilen dokümanlar deşifre edildi
Gece saatlerinde düzenlenen aynı operasyonda yakalanan örgütün ‘Memur Yapılanmasından’ sorumlu Yeter Gönül A.’nın da 2000 yılından itibaren 3 kez cezaevine girdiği ve örgüt üyelerince kullanılan şifreli dokümanlarda adının sıkça geçtiği belirtildi.
Gece yarısı düzenlenen operasyonla yakalanan kişiler, sorgulanmak üzere İstanbul Terörle Mücadele Şubesi'ne getirildi. Örgüt sorumlularının yakalandıkları adreslerde çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyallere de el kondu.
Gözaltına alınanların TEM Şubedeki ifade işlemlerine başlandığı öğrenildi.
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