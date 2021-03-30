FETÖ'nün savunma sanayi yapılanmasına operasyon

FETÖ/PDY'nin savunma sanayi alanındaki örgütlenmesinin deşifresine yönelik, MİT Başkanlığı ile koordineli yürütülen soruşturmalar kapsamında, savunma sanayi alanında faaliyet gösteren kurumlar bünyesinde çalışmış olup daha önce ilişiği kesilmiş olan 26 şüphelinin, Ankara merkezli 5 ilde gözaltına alınmalarına karar verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fethullahçı Terör Örgütü'nün savunma sanayi yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Başsavcılık'tan yapılan açıklamada, FETÖ'nün savunma sanayi (TUSAŞ, ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN, TÜBİTAK ve Savunma Sanayii Başkanlığı) alanındaki örgütlenmesinin deşifresine yönelik MİT Başkanlığı ile koordineli olarak yürütülen soruşturmada, örgütün mahrem imamlarıyla ankesörlü sabit hatlar üzerinden haberleştikleri belirlenen savunma sanayi şirketlerinin eski çalışanlarından 26 zanlı hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.

Açıklamada, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 5 ilde şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonların sürdürüldüğü kaydedildi.

66 kişi gözaltına alındı

Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt içi haberleşme amacıyla kullanılan ankesör veya sabit hatlardan arananların tespit edilmesi, itirafçı beyanları ve yapılan teşhisler üzerine aralarında muvazzaf, emekli, meslekten ihraç edilen ve istifa eden askerlerin de bulunduğu 115 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 25 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 66 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde aramalar yapıldı.