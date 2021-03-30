Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, otomobilde uyuşturucu kullanma görüntüleri ortaya çıkan eski AK Parti Genel Merkez personeli Hamza Kürşat Ayvatoğlu için "Çürümüşlüğün, kokuşmuşluğun, pisliğin dibinin dibi" dedi. Selvi, "AK Parti 'Biz yeni Ömerler’i ararken, Kürşat Ayvatoğlu’nu nereden bulduk?' diye özeleştiri yapacak" ifadesini kullandı.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, otomobilde uyuşturucu kullanma görüntüleri ortaya çıkan eski AK Parti Genel Merkez personeli Hamza Kürşat Ayvatoğlu ile ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasette her zaman 'Yeni Ömer'lerden söz ettiğini belirten Selvi, "Hazreti Ömer’i kendine örnek alan, ahlak timsali gençleri aradı. Hazreti Hatice’yi rol model olarak seçmiş Ayşeler’i örnek gösterdi" ifadesini kullandı.

Selvi, hedeflerden vazgeçilmediğini ancak siyasette bazen Ayvatoğlu gibi tiplerle de karşılaşıldığını söyledi. Ayvatoğlu için "Çürümüşlüğün, kokuşmuşluğun, pisliğin dibinin dibi. Bir anda zengin olmanın, güç ve ihtiras peşinde koşmanın, paraya, güce ulaştıkça sapıtmanın, pisliğe bulaşmanın, çevresini de pisliğin içine çekmenin bir örneği" diyen Selvi, bunların sadece AK Parti'den değil hiçbir partiden çıkmaması gerektiğini anlattı. Selvi, şunları kaydetti:

"Ancak bu olay olduğunda AK Parti ne yaptı? Derhal bu şahsın ilişiğini kesti. Bu kişinin en ağır cezaya çarptırılması için gereken ne varsa yaptı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Pudra şekeri çektim' diye kendini kurtarmaya çalışan Kürşat Ayvatoğlu’nun, 'dönem dönem kokain kullandığı, arkadaşlarına satın alıp temin ettiği yönünde bulgulara eriştiklerini' söyledi.

'Bu işin en çok sigara içilmesinden bile rahatsız olan Erdoğan’ı üzdüğünden kuşkum yok'

Yani sıfır koruma. Tam aksine en ağır cezaya çarptırılması gerektiğini söyledi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ise şahsın danışmanı olmadığını, özel kalemde çalışan bir şahıs olduğunu açıkladı. Hamza Dağ, Kürşat Ayvatoğlu’nu işe alan değil, yanında çalışması için çaba gösteren değil, orada bulan hatta son dönemlerde de mesafeli tutan birisi. AK Parti, bu rezil şahsın arkasında dursaydı her türlü eleştiriyi hak ediyordu. Bu işin en çok sigara içilmesinden bile rahatsız olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı üzdüğünden kuşkum yoktur.

'AK Parti elbette ki bundan dersler çıkaracak'