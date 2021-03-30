Bakan Varank: Türkiye Grafeni seri üretebilen 10 ülkeden biri konumuna geliyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Grafen Seri Üretim Tesisi ile ilgili, "Türkiye, bugün açılışını yaptığımız yatırımla, grafeni seri üretebilen 10 ülkeden biri konumuna geliyor" ifadesini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Grafen Seri Üretim Tesisi ile ilgili, "Türkiye, bugün açılışını yaptığımız yatırımla, grafeni seri üretebilen 10 ülkeden biri konumuna geliyor" açıklamasında bulundu.

Bakan Varank, "Çevre dostu, düşük maliyetle ve endüstriyel boyutta üretim yapacak tesis, kapasitesiyle dünyanın en büyük grafen üretim merkezlerinden olacak" ifadelerini kullandı.

Varank, intranazal yerli aşı adayına ilişkin, "Tüm klinik aşamaların tamamlanması durumunda bu yeni aşı türünün yıl içinde kullanıma sunulmasını hedefliyoruz" dedi.