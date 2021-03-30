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    Mustafa Kemal Atatürk

    Sözcü yazarı Öztürk: Atatürk, askerlerin kurs yönergesinden çıkarıldı

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    Türkiye
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202103301044149027-sozcu-yazari-ozturk-ataturk-askerlerin-kurs-yonergesinden-cikarildi/

    Sözcü yazarı Saygı Öztürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk'ün adının, bazı kursların yönergesinden çıkarıldığını söyledi.

    Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk, 'Atatürk, askerlerin kurs yönergesinden çıkarıldı' başlığıyla yayımlanan yazısında ilk olarak Harp Okulları'na öğrenci alımlarıyla ilgili yönergede 'İrticai ve bölücü görüşleri benimsememiş veya bu faaliyetlere karışmamış olmak' hükmünün kaldırıldığını, yerine 'Terör örgütlerine veya milli güvenliğe karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen gruplarla üyelik, iltisak ya da irtibatlı bulunmamak' koşulunun getirildiğini hatırlattı.

    Bu konunun hâlâ tartışıldığını belirten Öztürk, bu noktada "Bugüne kadar hiç duymadığınız bir konuyu aktaracağım" ifadesini kullandı. 15 Temmuz 2016'da düzenlenen darbe girişiminin ardından çıkarılan kanun hükmünde kararname (KHK) ile Milli Savunma Üniversitesi'nin kurulduğunu hatırlatan Öztürk, "Bu üniversitenin kuruluş biçimi de, uygulamaları da sıkça gündeme geliyor. İşte, sözünü ettiğimiz kararnamenin alt maddesinde yönergelerin kaldırılıp yeniden hazırlanması da öngörülmüştü" diye yazdı. Öztürk, şunları kaydetti:

    • "Yüksekokul ve fakülte mezunları kısa adı ASTTASAK olan 'Kara Astsubay Meslek Yüksek Okulu'na Astsubaylık Temel Askerlik ve Astsubaylık Anlayışı Kazandırma' kursiyeri olarak,  dört yıllık fakülte mezunları da sınavla Harp Okulu bünyesindeki kısa adı SUTASAK olan Subaylık Temel Askerlik ve Subaylık Anlayışı Kazandırma kursuna alınıyor. Sınavlarda ve testlerde başarılı olanların kursu yaklaşık 6 ay sürüyor. Kursta, yönerge esas alınıyor ve eğitim bu yönerge kapsamında hazırlanıyor.
    • Kanun Hükmünde Kararname ASTTASAK ve SUTASAK yönergelerinin yeniden hazırlanması öngörülmüştü. Bu amaçla çalışma grupları oluşturuldu. 2002 yılından bu yana yürürlükte olan yönerge esas alındı, okul komutanlıkları tarafından yeni yönerge çalışması yapıldı. Hazırlanan yönergeler Milli Savunma Üniversitesi'ne teslim edildi.  Önceki yönergelerde 8 ayrı yerde Atatürk adı, ilkeleri yer alırken, üniversitede son şekli verilen ASTTASAK ve SUTASAK yönergelerinden Atatürk adı tamamen çıkarıldı ve 'Hizmete Özel' kaydı ile uygulamaya konuldu."

    Yazısının devamında "Örneğin, astsubaylarla ilgili Astsubaylık Anlayışı Kazandırma Eğitimi yönergesinin 8. maddesinin eski ve yeni halini okuyalım" diyen Öztürk, şu karşılaştırmayı aktardı:

    • "Eski hali: Astsubaylık Eğitimi Kazandırma Eğitiminde amaç astsubay adaylarının ASTTASAK eğitiminin amacı doğrultusunda görevlerini Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve Anayasamızın temelini teşkil eden Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda çağdaş ve bilimsel yaklaşımla kavrama ve yerine getirme yeteneği kazandırılmasıdır.
    • Yeni hali: Astsubaylık Anlayışı Kazandırma eğitimlinde amaç astsubay adaylarının ASTTASAK eğitiminin amacı doğrultusunda görevlerini Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve ilgili mevzuat doğrultusunda bilimsel düşünebilme becerisini kullanarak kavrama ve yerine getirme yeteneği kazandırılmasıdır."

    'SUTASAK yönergesinde de 'Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda' cümlesi çıkarıldı'

    Harp okuluna alınacak üniversite mezunlarıyla ilgili SUTASAK yönergesinde de 'Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda' cümlesinin çıkarıldığını belirten Öztürk, "Astsubay okullarına, harp okullarına öğrenci alımıyla ilgili yönetmelikten 'İrticai faaliyetler' çıkarıldıysa, ASTTASAK ve SUTASAK kurslarına alınacak adayların seçimiyle ilgili yönergeden de, 'İrticai faaliyetler' bölümünün çıkarıldığını görüyoruz" diye yazdı. Öztürk, şunları kaydetti:

    • "23 Mart 2021 tarihli Resmi Gazete'de de yayımlanan Astsubay alımıyla ilgili yönetmeliği incelediğimizde, 30. Maddenin  (P) fıkrasının 'Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu'nca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum, veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı ya da bunlarla irtibatı olmamak' olarak değiştirildiğini görüyoruz.
    • ATTASAK ve SUTASAK kursları yönergelerinde 8 maddede yer alan Atatürk çıkarılırken, Astsubay alımlarıyla ilgile yönergenin Eğitim ve Öğretim Ana İlkeleri bölümünde ise Atatürk yer  alıyor. O maddede şöyle deniliyor; Öğrencilere; Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda Atatürk milliyetçiliğine, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkelerine bağlı hizmet bilincinin ve mesleki değerlerin kazandırılması sağlanır."
    Etiketler:
    Milli Savunma Üniversitesi, Türkiye Cumhuriyeti, isim, Kurs, Asker, Saygı Öztürk, Mustafa Kemal Atatürk
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