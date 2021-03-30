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    Risk haritasındaki mavi tek il Şırnak'ta, validen 'Birlikte koruyalım' çağrısı

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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202103301044150433-risk-haritasindaki-mavi-tek-il-sirnakta-validen-birlikte-koruyalim-cagrisi/

    Sağlık Bakanlığı'nca açıklanan vaka oranı haritasında 'düşük riskli' il olarak mavi kategoride yer alan tek il Şırnak'ta, sokakların boş olduğu gözlendi. Vali Pehlivan, "Koronavirüs ile mücadele ülkemiz genelinde olduğu gibi Şırnak ilimizde de devam ediyor. Aman tedbiri elden bırakmayalım. Mavi rengi birlikte yakaladık, birlikte koruyalım" dedi.

    Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı risk haritasına göre, Türkiye'nin 58 şehri kırmızı, 12 şehri turuncu, 10 şehri ise sarı kategoride yer aldı. Mavi kategoride kalan tek il ise Şırnak oldu.

    Bakanlık tarafından 1 Mart'tan bu yana açıklanan haritada 'düşük riskli' il olarak yerini koruyan Şırnak'ta başarının sırrı, tedbirlere uyum olarak değerlendiriliyor

    'Mavi' kategoride kalmasının 6 nedeni

    Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) aktardığına göre Şırnak'ın koronavirüs risk haritasında 'mavi' kategoride kalması, 6 başlıkla açıklandı.

    • Türkiye'nin Irak'a açılan önemli sınır kapısı olan Habur Gümrük Kapısı'nda, İl Sağlık Müdürlüğü'nce kurulan ve 15 çadırdan oluşan sahra hastanesinde ülkeye giriş yapanlara poliklinik hizmeti verildi.
    • Yine askeri birliklerde oluşturulan karantina alanlarında, 14 gün yerine 28 gün karantina uygulandı.
    • Kentteki 13 yurt, pandemi ile mücadelede aktif olarak kullanıldı. T
    • ürkiye'de ilk defa maske kuralının yaygın olarak hayata geçirildiği Şırnak'ta, filyasyon ekiplerine, mobil tarama ekipleri de arazide destek verdi.
    • İl Sağlık Müdürlüğü'nce yapılan bilgilendirmelere halk, tam anlamıyla uydu.
    • Bunlarla beraber vali, belediye başkanları, emniyet müdürleri ve komutanlar, haftanın belirli günlerinde sahaya çıkıp, maske, mesafe ve temizlik konularında halka uyarılarda bulundu. 

    Türkiye genelinde koronavirüs vakalarında artış yaşanırken, 'mavi' kategoride yer alan Şırnak'ta yaşayanlar, vakaların yükselmemesi için evlerine kapandı.

    Vali Pehlivan: Aman tedbiri elden bırakmayalım

    Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kent sakinlerine teşekkürlerini ileterek, koronavirüs tedbirlerine uyum çağrısını da yineledi. Vali Pehlivan, şu ifadeleri kullandı:

    "Kıymetli hemşerilerim, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın açıkladığı koronavirüs risk durumunu gösteren son haritaya göre Şırnak olarak bu hafta da en düşük vakaya sahip mavi il konumundayız. Bu süreçte ilimiz genelinde fedakarca görev yapmakta olan sağlık çalışanlarımıza, güvenlik birimlerimize; işbirliği yapan kurum ve kuruluşlarımıza, bütün mesai arkadaşlarımıza, sivil toplum teşkilatlarımıza ve duyarlılık gösteren siz değerli hemşerilerimize çok teşekkür ediyorum.

    Şırnak'ımızın mavi şehir olmayı sürdürmesinden dolayı elbette ki memnuniyet duyuyoruz. Ancak asıl memnuniyeti, ülkemizin bütününde mavi renk sağlandığında ve devamında koronavirüs bütünüyle bertaraf edildiğinde inşallah hep birlikte yaşayacağız. Koronavirüs ile mücadele ülkemiz genelinde olduğu gibi #Şırnak İlimizde de devam ediyor. Aman tedbiri elden bırakmayalım. Mavi rengi birlikte yakaladık, birlikte koruyalım. Temizlik, maske ve bütün diğer kurallara harfiyen uymaya devam edelim." 

    Etiketler:
    Kovid-19, Koronavirüs, Sağlık Bakanlığı, Sağlık Bakanı
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