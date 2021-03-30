Sağlık Bakanı Koca: Mutasyonun Türkiye'deki oranı yüzde 75’lere ulaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, mutasyonun Türkiye'deki oranının yüzde 75'lere ulaştığını söyledi. Koca, "Ülkemizde ağırlıklı olarak İngiliz mutantı söz konusu. Var olan virüsün yerine İngiliz mutantı geçti" ifadesini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'deki seyriyle ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu.

"Mutasyonun Türkiye'deki oranı yüzde 75'lere ulaştı" bilgisini veren Koca, "Mutant giderek arttığı için, ağırlıklı İngiliz varyantı olduğu için ve bulaştırıcılığı da fazla olduğu için bu dönemde bizim kapalı, kalabalık ortamlardan ve özellikle yakın temastan uzak durmamız gerekiyor" diye konuştu.

Koca, "Bunun dışında da ülkemizde ağırlıklı olarak İngiliz mutantı söz konusu. Var olan virüsün yerine İngiliz mutantı geçti. Bu varyantın en önemli özelliği bulaştırıcılığının çok yüksek olması" dedi.

'Bu konuyu gündemde tutmanın kimseye faydası yok'

Koca, özellikle muhalefet kanadının eleştirdiği kalabalık AK Parti kongreleriyle ilgili de konuştu. "Bu konuyu gündemde tutmanın kimseye faydasının olmadığı kanaatindeyim" diyen Koca, şöyle devam etti:

"Bugüne kadar bilgilendirmelerimiz, Bilim Kurulu üyelerimiz dahil olmak üzere, kapalı ortamlarda bulaştığını biliyoruz, kalabalık ortamlarda virüsü bulaştırabiliyoruz, yakın temasta virüsün bulaştığını biliyoruz, bu bilgilendirmede bir değişiklik söz konusu değil. Dolayısıyla herkesin bu mücadelede üzerine düşen sorumluluğun gereğini yapması gerektiği kanaatindeyim. Buradan bir ayrıcalık hikayesini çıkarmanın doğru olmadığı kanaatindeyim."

#SonDakika Tartışılan AK Parti Kongreleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "O görüntülerden ayrıcalık hikayesi çıkarılmamalı. Bu konuyu gündemde tutmanın kimseye faydası yok" Ayrıntıları Habertürk TV Muhabiri Esra Nehir aktardı pic.twitter.com/p0kRyPA65X — Habertürk TV (@HaberturkTV) March 30, 2021

'Teravih namazları yasak olmayacak'

​Koca, Ramazan ayında alınacak tedbirlerle ilgili olarak da konuştu. "Teravih namazları yasak olmayacak ama özellikle bu noktada hassasiyet gösterilerek, tedbirler alınarak kılınmaya devam edilecek" diyen Koca, "Sayın Diyanet İşleri Başkanımızın da bu konuyla ilgili zaten açıklamaları olacak ama toplu organizasyonlar iftar ve sahur gibi dün Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı şekliyle yasaklandı" ifadesini kullandı.

'Sırası gelen 'BioNTech olmak istemiyorum' dediğinde Sinovac aşısını yaptırabilecek'

Koca açıklamasında, "BioNTech-Pfizer aşısı muhtemelen önümüzdeki birkaç gün sonra başlayacak. Lojistikle ilgili hazırlıklar tamamlandı" dedi.

"BioNTech-Pfizer aşısının şu an Türkiye'ye geldiği doz miktarı 2.8 milyon oldu. Bir hafta 10 gün içinde de 4.5 milyona tamamlanmış olacak" diyen Koca, "Özellikle aşı sırası gelen, 'Ben BioNTech aşısı olmak istemiyorum' dediğinde Sinovac aşısını yaptırabilir olacak" ifadesini kullandı.