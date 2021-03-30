Sağlık Bakanlığı, 20-26 Mart arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı

Sağlık Bakanlığı, 20-26 Mart arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, 20-26 Mart arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Haftalık Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 401,62, Ankara'da 184,29 İzmir'de 156,48 oldu.

Haftalık verilere göre Şırnak, Siirt, Şanlıurfa, Mardin ve Van 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası görülen iller oldu.

Haftalık verilere göre Samsun, İstanbul, Yalova, Giresun ve Sinop 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu.