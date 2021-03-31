HDP'li Gergerlioğlu: 2-3 gün içinde cezaevine girebilirim

Milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, 2-3 gün içinde cezaevine girebileceğini belirterek "Ben 2-3 gün içinde cezaevine girebilirim, bu konuda yaşanacak sorunu engelleyecek olan Anayasa Mahkemesi Başkanlığı’dır. Benim mahkeme kararına yapmış olduğum itirazım değerlendirilirse bu darbe yaşanmamış olur

Hakkındaki yargı kararının kesinleşmesi ve bu kararın Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda okutulmasıyla milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) bir an önce karar vermesi gerektiğini söyledi.

HDP Genel Merkezi’nde açıklama yapan Gergerlioğlu, "Benim Meclis’ten alınmam için 158 polis görevlendirildiğini öğrendim. Vekillerimizin kolları sıkılmak suretiyle görüntü alınması engellenmek istendi" şeklinde konuştu.

Vekilliğinin düşürülmesinin milletin iradesine darbe olduğunu ifade eden Gergerlioğlu, "Demokrat Türkiye halkı benim yaşadıklarıma tepki gösterdi. 1994’ten sonra Meclis’ten milletvekili kovalanması tekrar yaşatıldı. Haramilikle benim vekilliğim elimden alınmak istendi, fakat ben bu halkın iradesiyle seçildim bu irade durdukça ben milletvekili olduğumu düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu. Gergerlioğlu, şöyle devam etti:

"Beni üstümde pijama, altımda terlikle götürerek güya beni itibarsızlaştırmaya çalıştılar. Tüm kamuoyu kimin itibarsızlaştığını gördü. Ben açık net söylüyorum. Ben 2-3 gün içinde cezaevine girebilirim, bu konuda yaşanacak sorunu engelleyecek olan Anayasa Mahkemesi Başkanlığı’dır. Benim mahkeme kararına yapmış olduğum itirazım değerlendirilirse bu darbe yaşanmamış olur. Ben adaletin tecelli etmesi noktasında umutsuz değilim. Yeter ki AYM geç olmadan karar verebilsin."

Haramilikle benim vekilliğim elimden alınmak istendi ama ben bu halkın iradesiyle seçildim bu irade durdukça ben milletvekili olduğumu düşünüyorum! https://t.co/TrWd5YY9Lf — Ömer Faruk Gergerlioğlu (@gergerliogluof) March 31, 2021

​Anayasa Mahkemesi (AYM), Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesinin iptali istemiyle HDP tarafından yapılan başvuruyu yetkisizlikten reddetmişti. Gergerlioğlu'nun bireysel olarak yaptığı başvuru ise ayrıca değerlendirilecek.