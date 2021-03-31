AK Partili Kabaktepe'den İmamoğlu'na yanıt: Algı geminiz Titanik gibi batıyor

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun “8-9 yılda bir tane bile yeni otobüs alınmadı” açıklamasına yanıt vererek, “AK Parti döneminin son 9 yılında bin 985 otobüs alındı. Ajansa söyleyin yalanlarınıza çekidüzen versin. Yoksa algı geminiz Titanik gibi batıyor” dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun “8-9 yılda bir tane bile yeni otobüs alınmadı” ifadelerini kullandığını belirten AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe konuyla ilgili açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kabaktepe, “8-9 yılda 1 tane otobüs alınmadı. Ancak 2019 İETT Faaliyet Raporu diyor ki: ‘AK Parti döneminin son 9 yılında bin 985 otobüs alındı'. Ajansa söyleyin yalanlarınıza çekidüzen versin. Yoksa algı geminiz Titanik gibi batıyor” dedi.

Kabaktepe'nin paylaştığı rapor görselinde ise "Bu kapsamda 2013 yılında 1.440 adet yerli üretim otobüs alınmıştır. 2015 yılında 126 adet, 2016 yılında 44 adet ve 2017 yılında 375 adet otobüs alınarak eskiyen otobüslerin filodan çekilmesi ile de otobüs filosy 2.462 adet olmuştur" ifadelerinin yer aldığı görüldü.

İBB Başkanı diyor ki: “8-9 yılda 1 tane otobüs alınmadı.”



Ancak 2019 İETT Faaliyet Raporu diyor ki: “AK Parti döneminin son 9 yılında 1985 otobüs alındı.”



Ajansa söyleyin yalanlarınıza çeki düzen versin. Yoksa algı geminiz Titanik gibi batıyor. pic.twitter.com/HMd4uw5Z4W — Osman Nuri Kabaktepe (@osmannnurika) March 31, 2021

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