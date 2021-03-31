​​​​​​​İYİ Parti Bursa İl Başkanı Türkoğlu'ndan Aktaş'a 'hizmet karnesi'

İYİ Parti Bursa İl Başkanlığı, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş için 'karne' hazırladı.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen basın açıklamasına İYİ Parti Bursa İl Başkanı Selçuk Türkoğlu ile İYİ Parti meclis üyeleri katıldı.

Türkoğlu, Başkan Aktaş'ın sağlıklı kentleşmeden trafiğe, ulaşımdan eğitime, kültür sanattan çevreye, ekolojiden iklime, gençlerden çocuklara ve ekonomiden turizme sunduğu vaatlerin buhar olup uçtuğunu söyledi.

Türkoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Buradan Sayın Alinur Aktaş'ın velisine, Sayın Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız atayarak göreve getirdiğiniz ve sonra aday yaptığınız Aktaş'ı tıpkı bir önceki belediye başkanı gibi, bu karneden sonra görevden alarak Bursa'ya bir güzellik yapabilirsiniz. Bunu yapmazsanız bizim kanaatimiz şu: Bursa'nın ve Bursalıların selameti için metal ve mental yorgunu olan Aktaş'ın sistem dışına çıkarılmasıdır."

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