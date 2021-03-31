İçişleri Bakanlığı: İkna çalışmaları sonucu 3 terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, jandarma ve emniyetin yürüttüğü ikna çalışmaları sonucu, 3 PKK mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bakanlık koordinasyonunda Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, PKK'dan kaçan 3 kişi daha bugün Türkiye'ye giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan örgüt mensuplarının 1991 ve 2020 arasında PKK'ya katıldıkları, Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

Böylece ikna çalışmaları sonucu bu yıl teslim olan PKK mensubu sayısı 39'a yükseldi.