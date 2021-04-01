Semt pazarında bastonla gezdi, kadınları eliyle taciz etti

Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, 75-80 yaşlarındaki elinde bastonu ile yürüyen bir adam, Aydın’ın en büyük ilçelerinden Söke’de kurulan Çarşamba pazarında alışveriş telaşında olan kadınları taciz etti.
Tacizi fark eden bir vatandaş pazar yerinde elinde bastonuyla alışveriş yapacakmış gibi dolaşıp asıl niyeti farklı olan adamı takibe aldı.
Yaşlı adam, sebze ve meyve tezgahının başında müşterilerine hizmet vermeye çalışan kadınları ve alıveriş yapmaya çalışan kadınları çeşitli şekillerde taciz etti.
Henüz kimliği belli olmayan yaşlı şahsın yakalanıp yakalanmadığı bilinmiyor.
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