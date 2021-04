Meclis'te reddedilen güvenlik soruşturması teklifi yeniden oylanacak

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda dün (31 Mart 2021) kamuya ilk kez atanacaklar için güvenlik soruşturması öngören 'Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanun Teklifi'nin maddelerine geçilmesi, muhalefetin oylarıyla reddedildi.

AK Parti ise elektronik oylama yapılmadığı gerekçesiyle sonuca itiraz etti. Bugün Meclis'te oylamanın 6 Nisan'da yenilenmesi yönünde karar çıktı. Görüşmeler sırasında Meclis'te tansiyon yükseldi, gerginlik yaşandı.

'Dün akşam gol yediniz'

Öte yandan İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, oylama öncesi Meclis'te yaptığı konuşmada dün akşam yaşananlara ilişkin olarak değerlendirmelerde bulundu. AK Parti sıralarına dönen Dervişoğlu, "Sizi sıcak koltuklarınızdan kaldırıp TBMM çatısı altında buluşturduk ya, oh oh oh" dedi.

İYİ Partili Dervişoğlu, AK Parti sıralarına seslendi: Sizi sıcak koltuklarınızdan kaldırıp TBMM çatısı altında buluşturduk ya, oh oh ohhttps://t.co/ZynkXSEPRI pic.twitter.com/EtCSoCLCds — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) April 1, 2021

Teklifin muhalefetin oylarıyla reddedilmesini değerlendiren Dervişoğlu, "Dün akşam gol yediniz" ifadesini kullandı.