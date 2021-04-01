Bakan Akar, ABD Savunma Bakanı Austin ile görüştü

Akar'ın Austin ile görüşmesinde bölgesel güvenlik ve ikili savunma iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Görüşmede her iki bakan tarafından stratejik ilişkilerin önemi, bölgesel ve küresel güvenlik konusunda ortak bir anlayış geliştirilmesi ve sorunların stratejik ortaklık ve müttefiklik ruhuna dayalı olarak çözüme kavuşturulması konuları vurgulandı.

MSB'den yapılan açıklamada, "Akar ve Austin, iki ülke arasındaki askeri ilişkileri güçlendirirken daha yakın iş birliği ve koordinasyona olan bağlılıklarını tekrar teyit etti" denildi.

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ve ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiş, görüşmede bölgesel güvenlik ve ikili savunma iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunmuşlardır.https://t.co/Zbx1wsSTMV pic.twitter.com/weVAYlyXw8 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 1, 2021

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