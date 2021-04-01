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    Fatih Altaylı

    Fatih Altaylı: İmamoğlu’na bayıldığımı söyleyemeyeceğim, Mansur Yavaş’ı daha güvenilir, kendime daha yakın buluyorum

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    Adem Metan’ın YouTube kanalına röportaj veren gazeteci Fatih Altaylı, "Ekrem İmamoğlu’na bayıldığımı söyleyemeyeceğim. Mansur Yavaş’ı daha güvenilir, kendime daha yakın buluyorum. İmamoğlu için bende o his yok" açıklamasını yaptı.

    Gazeteci Adem Metan’ın sorularını yanıtlayan Fatih Altaylı futboldan siyasete gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Altaylı, Metan'ın 'İstanbul’un yönetimini başarılı buluyor musunuz?' sorusuna şu yanıtı verdi:
    “Ekrem İmamoğlu’na bayıldığımı söyleyemeyeceğim. Mansur Yavaş’ı daha güvenilir, kendime daha yakın buluyorum. Ekrem İmamoğlu için bende o his yok. Ben büyük, dev projelere karşıyım; her projenin büyük olması gerekmez, her büyük proje insanları mutlu etmez. Ben insanları mutlu edecek projelere inanırım ama insanlara da iyi şeyler sunmak lazım. Ne Ekrem İmamoğlu’nun ne de çevresinin böyle bir vizyona sahip olduğunu düşünmüyorum.”

    'Mustafa Cengiz her konuştuğunda bir Galatasaraylı olarak utanç duyuyorum'

    Galatasaray'ın çok kötü yönetildiğini söyleyen Fatih Altaylı sözlerine şöyle devam etti:

    "Galatasaray’ın çok kötü yönetildiğini görüyorum. Özellikle Yönetim Kurulu anlamında son derece vasıfsız. Ben hiçbir şey yapmamak ve laf ebeliği üzerine kurulu bir yönetim anlayışını. Mustafa Cengiz her konuştuğunda açıkçası ben bir Galatasaraylı olarak utanç duyuyorum; o üslup, o konuşma tarzı Galatasaray değil, Galatasaray’ı temsil edemez, etmemeli. Çünkü biz başkan olarak; Ali Uras, Alp Yalman, Özhan Canaydın, Faruk Süren’leri gördük. Oradan buraya geçiş. Ama bu bir dekadans yani Türkiye’nin dekadansı ile Türkiye’nin seviye kaybı ile belki paralel gidiyor. Yine de Galatasaray’da olmaması gerekiyor diye düşünüyorum ama bazı şeylere mani olamıyorsunuz en azından dönemsel olarak mani olamıyorsunuz."

    Altaylı Fenerbahçe'nin yönetimine ilişkin şu yorumda bulundu: “Fenerbahçe olarak başarılı; hakemlerin başarısız olduğunu söylediğiniz bir ortamda, hakemlerin faturasını neden Erol Bulut'a kestiniz?. Ali Koç'tan başka birinin Fenerbahçe Başkanı olabileceğini düşünmüyorum.”

    Etiketler:
    Galatasaray, Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu, Adem Metan, Fatih Altaylı
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