Türk Milli Takımı'ndaki Kovid-19 vakalarıyla ilgili iddia: 'Test sonuçları beklenmeden yemek yendi, antrenmana çıkıldı'

2022 Dünya Kupası Eleme maçlarında Hollanda, Norveç ve Letonya’yla karşılaşan Türkiye A Milli Futbol Takımı’nda 12 kişinin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanması kafalarda soru işareti yarattı. Başta İtalya olmak üzere dış basında da Türkiye Milli Takımı’nda çok sayıda Kovidli futbolcunun çıkmasının sebepleri sorgulandı.

Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberinde ise yaşananlara ilişkin olarak yeni bir iddia yer aldı. Süper Lig'de 30. hafta maçları tamamlandıktan 1 gün sonra milli takımın Riva'daki Hasan Doğan Tesisleri'nde toplandığı hatırlatılan haberde, şunlar yer aldı:

"Kulüplerinden gelen futbolculara sabah saatlerinde Kovid-19 testleri yapıldı. Bu noktaya kadar prosedür olması gerektiği gibi uygulandı. Ancak yapılan testlerin sonuçları beklenmeden tüm oyuncuların bir araya getirilmesi, ihmalin başlangıcı oldu. Sabah saatlerinde yapılan Kovid-19 testleri, laboratuvara gönderildi.

Ancak sonuçlar gelmeden kadrodaki futbolcular önce kahvaltıda bir araya geldi. Ardından da takım halinde antrenmana çıkıldı. Test sonuçları geldiğinde ise artık çok geçti. 2 futbolcuda koronavirüse rastlanması diğer futbolcuları da temaslı hale getirdi. Devam eden günlerde yapılan testlerde Kovid-19 olan futbolcu sayısı artarak 9’a kadar ulaştı. Milli maçlar bittikten sonra kulüplerine dönen oyunculara yapılan test sonucunda pozitif vakalara rastlanınca, milli futbolcular izole edilerek 10 günlük karantina süreleri başlatıldı."

Ne olmuştu?

Hollanda, Norveç ve Letonya maçları için aday kadroya 28 futbolcu davet edilmişti. Daha sonra eklenenlerle 32 oyuncu kampa katılmıştı.

Maçlar devam ederken İrfan Can Kahveci, Nazım Sangare, Merih Demiral, Zeki Çelik, Cenk Tosun, Kaan Ayhan, Dorukhan Toköz ve Emre Kılınç; Kovid-19 testleri pozitif çıktığı için kadrodan çıkarılmıştı.

Son oynanan Letonya maçının ardından 4 futbolcunun daha testi pozitif çıkmıştı.