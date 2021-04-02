Fatih Altaylı: Bugünün fıkrası batık amiral gemisi personeli Abdulkadir Selvi'den

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'nin eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş için kullandığı "Eksik olan bir şey var, o da yeterince cesur olmaması" ifadesini değerlendirdi. Altaylı, "Bugünün fıkrası batık amiral gemisi personeli Abdülkadir Selvi'den" dedi.

Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, 'Fıkra' başlığıyla yayımlanan yazısında Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi'nin "Selahattin Demirtaş’ta eksik olan bir şey var, o da yeterince cesur olmaması" şeklindeki ifadesini değerlendirdi.

Köşe yazarlarının bazen çok komik fıkralar yazabildiğini ifade eden Altaylı, şunları söyledi:

"Aslında fıkranın komikliği biraz da kimin yazdığına bağlı oluyor. Bugünün fıkrası batık amiral gemisi personeli Abdulkadir Selvi'den. Kısacık ama çok güldürücü. Selvi'nin fıkrası şöyle? 'Selahattin Demirtaş'ta eksik olan bir şey var, o da yeterince cesur olmaması'."

Selvi, bugünkü köşesinde eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın 'üçüncü ittifak' önerisini değerlendirmişti. "Demirtaş da Kandil’den ve İmralı’dan rahatsız. Bir ara yeni bir parti projesi geliştirmişti. PKK damgasını taşımayan ve Türk solunu da içine alan yeni bir parti. Hatta cezaevinde ziyaretine gelen bazı önemli isimlerle de paylaşmıştı" diyen Selvi, şunları yazmıştı: