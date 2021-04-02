YSK, Gelecek Partisi'nin de seçime girme yeterliliği sağladığına karar verdi

YSK tarafından seçime girme hakkı tanınan parti sayısı Gelecek Partisi'nin de yeterliliğini tamamlaması ile birlikte 20'ye yükseldi.

Gelecek Partisi, seçime girme yeterliliğini tamamladı. Konuya ilişkin Gelecek Partisi Kurucular Kurulu Üyesi, Seçim ve Hukuk İşleri Başkanı Ayhan Sefer Üstün tarafından yapılan açıklamada, partinin seçime girmek için gerekli şartları gerçekleştirdiği ve konunun bugün yapılan Yüksek Seçim Kurulu (YSK) toplantısında karara bağlandığı bildirildi.

Gelecek Partisi’nin de katılımı ile seçime girme hakkı kazanan parti sayısı 20'ye yükseldi.

Hayırlı uğurlu olsun... pic.twitter.com/nrOmAEGwc9 — Ayhan Sefer ÜSTÜN (@AyhanSeferUSTUN) April 2, 2021

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