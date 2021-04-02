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    Osman Nuri Kabaktepe

    AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe: 2023 seçiminde İstanbul'da hedefimiz yüzde 60 artı 1

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    Türkiye
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    AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, “Vatandaşımızın olduğu her yerde olacak, gönüllere dokunacağız. 2023 seçiminde hedefimiz yüzde 60 artı 1’dir” dedi.

    Kabaktepe, teşkilat çalışmalarından 2023 ve 2024 seçimleri hazırlıklarına, gençlere yönelik faaliyetlerden İstanbul’da aksayan Büyükşehir Belediyesi hizmetlerine kadar pek çok konuda önemli açıklamalarda bulundu. Gönülleri sevgiyle yeniden fethetmeyi temel esas aldığını vurgulayan Kabaktepe, “AK Parti İstanbul Teşkilatı olarak zaman, mekan ve insan ayrımı yapmadan çalışacağız. Bu üç şeyi temel felsefe edinerek, iş yapmadığı bir zamanın, dokunmadığı bir mekanın ve kendisiyle göz göze gelmediği bir insanın kalmayacağı şekilde bir taslak çalışıldı. Şimdi, hem bunun planlamasını yapıyoruz ama aynı zamanda çalışıyoruz. Hani öyle üç ay oturalım, bir plan yapalım, çıkaralım, ondan sonra çalışalım, böyle bir şey yok. Hem planımızı yapıyoruz hem çalışıyoruz. Zaten AK Parti bu anlamda, Türkiye’nin en deneyimli partisi” dedi.

    'İstanbul’un en büyük paydaşları STK’lardır'

    Gelecek vizyonunun başarıya ulaşması noktasında STK’ların önemine dikkat çeken Kabaktepe, “Türkiye’nin geleceğe dair umutlarını yeşertmeye çalışan ve 2053 ve 2071 hedefleri olan bir liderin partisi, AK Parti. Türkiye’nin dönüşümü ve 2071’de dünyanın sadece ilk 10 ülkesinden biri değil belki birinci veya ikinci ülke olması hedefini Türkiye gerçekleştirecekse, bunu biz toplumun tüm paydaşlarıyla beraber yapabiliriz. İstanbul’un da en büyük paydaşlarından biri, sivil toplum kuruluşlarıdır. Hemşeri derneklerinden, bir takım meslek örgütlerine, bazı spesifik sektörel ve konu derneklerine, STK’larına kadar; vakfı, derneği, platformu, federasyonu-konfederasyonu, İstanbul’un yaklaşık yüzde 75’i bir şekilde bunlarla irtibatlı. Genç nüfusun dinamizmini, genç nüfusun geleceğe hazırlanmasını, toplumumuzun eğitim, bilim, sanat, ekonomi alanındaki dönüşümlerinin sağlanmasını, sosyolojiyi yönetmek dediğimiz, yani bu hedefe uygun bir toplumsal yapının, bir toplumsal sosyolojinin, böyle bir inancın, böyle bir bakış açısının ortaya çıkması, bizim sivil toplum kuruluşlarıyla kurabileceğimiz ilişkiye bağlı. 2071 hedefine, ülkemizin tüm paydaşlarının katılımıyla emin adımlarla yürüyoruz” ifadelerini kullandı.

    'İstanbul’da hizmet kalitesi düşüyor'

    Kabaktepe, CHP’li İBB yönetimi elinde İstanbul’da hizmet kalitesinin her geçen gün azaldığını belirterek, “İstanbul’da, şehrin yönetimi açısından, İstanbul vizyonuna layık, İstanbul halkının alıştığı hizmet kalitesini götürebilecek ve sürdürebilecek ve İstanbul’u bu derinliğiyle ve bu renkliliğiyle kuşatacak bir yerel yönetim anlayışının olmadığını görüyorum. Bunu da sorun olarak görmemin nedeni, şu an AK Parti belediyeciliğinin 20 yılda yaptığı hizmetlerin devamı, bir takım lokal sorunların ortaya çıkmamasının temel nedeni. Ama 2 yıldır bu söylediğim hizmeti devam ettiremeyen CHP anlayışı yüzünden, yakında eğitimden, sağlıktan, bir takım ulaşım yatırımlarından, metrodan, çevre düzenlemelerinden İstanbul’un estetik güzelliğinden, İstanbul’un değerlerine ve eserlerine sahip çıkmaya kadar bazı sorunları yaşamaya başlayacağız. Onu hissediyorum ve görüyorum. Yani hizmet belediyeciliğinde devrim yapmış bir kentten, ajans belediyeciliğine kaymış iki yıllık süreç var. Bir mevzuyu çözmek için belki onu işinizin öznesi kılmanız lazım. CHP, belediyeciliği, halka hizmeti ve kente hizmeti, belki özne kılamıyor, belki de parti kültürleri yetersiz, ya da işleri nasıl yapacaklarına dair birtakım eksiklikleri var, belki de başka nedenler var. Ama neticede neden yapamadıklarını bulmak, birinci derecede onların temel sorunu. Ama nasıl yapabileceklerini merak ederlerse, biz o konuda yardımcı olabiliriz” şeklinde konuştu.

    'AK Parti’nin oy potansiyeli yüzde 70'

    AK Parti’ye en az bir kere oy vermiş seçmenimizin yüzdelik ortalaması yaklaşık yüzde 70’ diyen Kabaktepe, “Dolayısıyla diyoruz ki, AK Parti’nin oy potansiyeli yüzde 70. Bir kere böyle bakıyoruz. Oy veren, daha önce vermiş ama şimdi vermeyen ve hiç vermeyen. Ortadaki rakam bu aslında. Biz 2023 seçiminde bunun yüzde 60’ını hedef olarak belirledik. Yani İstanbul’da yüzde 60 artı 1 oy alacağız 2023 seçiminde. Yani AK Parti’ye en az 1 kere oy vermiş yüzde 70’in, yüzde 60’ını. Dün bize oy veren arkadaşımız, bugün niçin bize oy vermesin? Bu soruyu sorarken hem bunu yapabileceğimizi hem bunun realize olabileceğini hem de buna dönük atmamız gereken adımları tespit edip, gerekli eylemleri planlamamız gerektiğini ve bunları yapacağımızı söylüyoruz” ifadelerini kullandı.

    Gençleri önemsediğini ve onlara güvendiğini vurgulayan Kabaktepe, “Bizim iktidara geldiğimizden bugüne kadar yirmi yıl geçti. Ortalama kuşak yaş nüfusu 1.2 milyon. Bu kadar yeni seçmen kime oy veriyor? Gençler bize oy veriyor. Bizim İstanbul’da mahallelere kadar gençlik kollarımız var. Ben şimdi onlarla oturuyorum, görüşüyorum. Başkanım diyorlar, şunu nasıl yapalım? Bana niye soruyorsunuz diyorum. Ben size 1970’de doğan 1990’larda gençliğini yaşayan bir abiniz olarak söylerim. Ben size bir takım temel ilkeler söylerim ama bugünkü kendi ihtiyacınızı ve yönteminizi kendiniz bulacaksınız. Biz ise yeteneğinizi geliştirecek, kabiliyetinizi ortaya çıkaracak ve kendinizi inşa edecek imkanlar noktasında destek vereceğiz ve önünüzde engel olmayı bırakacağız. Siz kendinizi kendiniz inşa edeceksiniz, bunu yaparken yanlış yaparsınız, vazgeçersiniz, belki bazı eksikleriniz olur, biz onları tamamlarız. Gençlerimize fırsat vereceğiz ve gençlerimize güveniyoruz. AK Parti gençlere en çok fırsat veren, gençleri en çok değerlendiren bir partidir” dedi.

    Doğu ve Güneydoğu Anadolu seçmenlerle iletişimi güçlendireceklerini söyleyen Kabaktepe, “81 ili ortalama olarak aldığımızda Doğu ve Güneydoğu Anadolu seçmeninden en çok oyu alan parti, biziz. Dolayısıyla Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile İstanbul arasındaki farkı da doğru şekilde değerlendirip, biz 2023 ve 24’te biraz önceki söylediğim tanımlamaya uygun şekilde İstanbul’da da en çok oyu alan parti olacağız. Bunun için partimizin bugüne kadar Doğu’da, Güneydoğu’da ve İstanbul’daki Doğu ve Güneydoğu Anadolu seçmenlerimizle uyguladığı iletişim bağı aynı şekilde tekrarlamaya devam ederken, İstanbul’daki Doğu ve Güneydoğu Anadolu kökenli seçmenlerimizin de beklentilerini, onlarla konuşarak daha fazla anlamaya ve ona göre de kendi politikalarımızı ve stratejilerimizi geliştirmeye gayret edeceğiz” diye konuştu.

    Etiketler:
    AK Parti, Seçim, İBB, Osman Nuri Kabaktepe
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