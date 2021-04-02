Boğaziçi üniversitesi öğrencilerine destek eyleminde tutuklanan Anıl Akyüz ve Şilan Delipalta'ya tahliye

Boğaziçi Üniversitesi'ne Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasını protesto eden öğrencilere destek olmak amacıyla Kadıköy'deki düzenlenen eylemde gözaltına alınıp tutuklanan öğrencilerden Anıl Akyüz ve Şilan Delipalta'nın tahliyesine karar verildi. İstanbul 38. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada, savcılık öğrencilerin tahliyesini istemişti.

Mahkeme kararını açıkladı. Tutuklu üniversiteliler Anıl Akyüz ve Şilan Delipalta tahliye edildi#ŞilanaAnılaÖzgürlükhttps://t.co/Lc1MSyqVI8 pic.twitter.com/C8ZLmdCqpW — sendika.org (@sendika_org) April 2, 2021

Öğrenciler yaklaşık 2 aydır hapishanede tutuluyordu.