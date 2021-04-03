HDP'den Gergerlioğlu açıklaması: Öldürmek kastıyla cezaevine zorla götürüldü

Hakkındaki hapis cezasının kesinleşmesi üzerine vekilliği düşürülen Halkların Demokratik Partisi (HDP) Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, dün cezaevine götürmek amacıyla Ankara’daki evine polisler tarafından gözaltına alındı.

HDP’li yöneticiler Ankara Şehir Hastanesi önünde açıklama yaparak Gergerlioğlu’nun hastaneden kaçırıldığını ve cezaevine götürüldüğünü söyledi

Açıklamada konuşan Meclis İdare Amirimiz Mahmut Toğrul şunları söyledi:

Dün Türkiye demokrasi tarihine gerçekten kara bir leke düştü. Milletvekilliği hukuksuzca düşürülen, 90 bin Kocaelilinin oyuyla Meclis'e gelen ve din dil ırk ayrımı yapmadan sadece insan hakları perspektifiyle bakarak herkesin derdine koşan Kocaeli Milletvekilimiz dün evinden insanlığın kabul edemeyeceği bir tutumla polis baskısı ve zoruyla tartaklanarak tutuklanmaya çalışıldı. Bu, dünya zulüm tarihinin bir nirvanasıdır. Dün Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun evinde gördük zulmün nirvanasını. Zulümde rakip tanımıyorlar. Unutmasınlar ki, biz de direnişin tarihini yazıyoruz. Onlar zulmün tarihini yazıyor, biz de direnişin tarihini yazıyoruz.

Doktor raporuna rağmen hastane yerine cezaevine götürüldü

Arkadaşımız darp edilerek zorla araca bindiriliyor ve Gazi Mustafa Kemal Hastanesine götürülüyor. Orada darp raporu alıyor. Kollarında darp var, ensesinde kızarıklık var. Bu strese bağlı kalp ritminin bozulması ve nefes darlığı yaşıyor. Doktorun tem teşekküllü hastaneye sevkini istemesine rağmen rapor hiçe sayılıyor ve Sincan Cezaevine götürülüyor.

Bir milletvekili ölümle yüz yüze bırakılıyor. Öldürmek kastıyla cezaevine zorla götürülüyor. Cezaevinde yaşadığı sıkıntıdan sonra tüm girişimlerimize rağmen nerede olduğuna dair tek kelime bir partimize iletilmiyor. Bunu kabul etmek mümkün değil. Bu, ülkede adaletin ve hukukun olmadığını her vesileyle gözümüze sokma çabasıdır.

Gergerlioğlu hakkında bilgi alamıyoruz

Dün gece geç saatlerde arkadaşımız yüzlerce polisle birlikte hastaneye getirildi. Doktorların çaba ve emeklerine teşekkür ediyoruz ama şimdi içeri girdik ve bilgi alamadık. Doktorlar bizimle görüşmekten çekindi. Talimatı nereden aldılar bilmiyoruz ama talimat aldıkları kesin. Burada milletvekilleri olarak, partimizin milletvekili olan Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun durumu hakkında bilgi almak istiyoruz. Tarih bu zulmü görmüş müdür, yaşamış mıdır? Doktorlar nasıl talimat aldı bilemiyoruz ama arkadaşımız hakkında bilgi alamıyoruz. Kim olursa olsun kamu görevlilerine sesleniyoruz; bu hukuksuz talimatları uygulamak zorunda değilsiniz. Yarın diyecekler ki biz talimat vermedik. Arkadaşımız halen yoğun bakımda. Burada mı kalacak cezaevine mi gönderilecek bilmiyoruz. Bunun bilgisini alamıyoruz.

Milletvekilimiz Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun hastaneden kaçırılmasına ilişkin vekillerimiz açıklama yapıyor - CANLI

https://t.co/8iOd4zhgUz — HDP (@HDPgenelmerkezi) April 3, 2021

'Korsanvari bir şekilde milletvekilimiz kaçırıldı'

Biraz önce şahit oldunuz, biz vekiller olarak buraya geldik ve vekilimizin sağlık durumu nedir bilgi almak istedik ama maalesef Ankara Şehir Hastanesinde bir kişi bile bize açıklama yapmadı. Görüşme taleplerimiz bekleyin geliyorlar denilerek sürüncemede bırakıldı. Kimse bilgi vermedi. Çıkaracaklar, götürecekler diye bilgi verildi önlem alındı, araçlar geldi çıkarılacakmış gibi senaryo çizildi. Ancak gerçekten korsanvari bir şekilde milletvekilimiz kaçırıldı. Hastaneden kaçırıldı. Nereye götürüldüğünü bilmiyoruz. Sincan Cezaevine götürüldüğünü düşünüyoruz. İşin doğrusu, zulmün bir başka versiyonunu görüyoruz. Bir milletvekili burada basından, arkadaşlarından kaçırılmıştır; korsanvari bir şekilde götürülmüştür.

Tek bir HDP’liye geri adım attıramazlar

Ne yaparlarsa yapsınlar şunu bilsinler: Ne HDP’ye ne HDP’nin bir milletvekiline ne de bir üyesine geri adım attırmayacaklar. Onlar zulmün nirvanasını yaşıyor olabilirler, sınır tanımıyor olabilirler ama biz de HDP ve HDP’ye gönül verenler olarak direnişin tarihini yazmaya devam edeceğiz.