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    103 emekli amiralden Montrö ve Atatürk bildirisi

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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202104031044188091-emekli-103-amiralden-montro-ve-ataturk-bildirisi/

    Son dönemde gündemde olan Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ne ilişkin ortak açıklama yapan 103 emekli amiral, yayınladıkları bildiride, "Türk Milletinin bağrından çıkan şanlı bir geçmişe sahip, Ana ve Mavi Vatan’ın koruyucusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personelinin Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda yetiştirilmesi elzemdi" ifadelerine yer verdi.

    Son dönemde gündemde olan Montrö Boğazlar Sözleşmesi’yle ilgili emekli 103 amirallerden bir açıklama geldi. 

    Veryansın TV'nin aktardığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

    Son zamanlarda gerek Kanal İstanbul, gerekse Uluslararası Antlaşmaların iptali yetkisi kapsamında Montrö Sözleşmesi’nin tartışmaya açılması endişe ile karşılanmaktadır.

    Türk Boğazları, dünyanın en önemli suyollarından biri olup, tarih boyunca çok uluslu antlaşmalara göre yönetilmiştir. Bu antlaşmaların sonuncusu ve Türkiye’nin haklarını en iyi şekilde koruyan Montrö; sadece Türk Boğazlarından geçişi düzenleyen bir sözleşme değil, Türkiye’ye İstanbul, Çanakkale, Marmara Denizi ve Boğazlardaki tam egemenlik haklarını geri kazandıran, Lozan Barış Antlaşmasını tamamlayan büyük bir diplomasi zaferidir. Montrö, Karadeniz’e kıyıdaş ülkelerin güvenliğinin temel belgesi olup Karadeniz’i barış denizi yapan sözleşmedir. Montrö, Türkiye’nin herhangi bir savaşta, savaşan taraflardan birinin yanında istemeden savaşa girmesini önleyen bir sözleşmedir. Montrö, Türkiye’nin II. Dünya Savaşında tarafsızlığını korumasına imkân yaratmıştır. Bu ve benzeri nedenlerle, Türkiye’nin bekasında önemli bir yer tutan Montrö Sözleşmesinin tartışma konusu yapılmasına/masaya gelmesine neden olabilecek her türlü söylem ve eylemden kaçınılması gerektiği kanaatindeyiz.

    Diğer taraftan; son günlerde basında ve sosyal medyada yer alan kabul edilemez nitelikteki bazı görüntüler, haber ve tartışmalar ömrünü bu mesleğe adamış bizler için çok derin bir üzüntü kaynağı olmuştur. TSK ve özellikle Deniz Kuvvetlerimiz son yıllarda; çok bilinçli bir FETÖ saldırısı yaşamış ve çok değerli kadrolarını bu hain kumpaslara kurban vermiştir. Bu kumpaslardan çıkarılacak en önemli ders; TSK’nin, anayasanın değişmez, değiştirilmesi teklif edilemez temel değerlerini titizlikle sürdürmesi zaruretidir. 

    Bu gerekçelerle, TSK ve Deniz Kuvvetlerimizi bu değerlerin dışına çıkmış, Atatürk'ün çizdiği çağdaş rotadan uzaklaşmış gösterme çabalarını kınıyor ve tüm varlığımızla karşı çıkıyoruz. Aksi halde, Türkiye Cumhuriyeti, tarihte örnekleri olan, bunalımlı ve bekası için en tehlikeli olayları yaşama risk ve tehdidi ile karşılaşabilecektir.

    Türk Milletinin bağrından çıkan şanlı bir geçmişe sahip, Ana ve Mavi Vatan’ın koruyucusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personelinin Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda yetiştirilmesi elzemdir. Ülkemizin her köşesinde denizde, karada, havada, iç güvenlik bölgesinde ve sınır ötesinde fedakârca görev yapan, Mavi Vatandaki hak ve menfaatlerimizin korunması için Atatürk’ün gösterdiği yolda canla başla çalışan cefakâr Türk Denizcilerimizin yanındayız. 

    Deniz Şehitlerimizi anarak Saygıyla duyururuz."

    Katılan emekli amiraller 

    1. E. Amiral Ergun MENGİ

    2. E. Amiral Alaettin SEVİM

    3. E. Amiral Nazif ÖZDAĞDEVİREN

    4. E. Amiral Işık BİREN

    5. E. Amiral Ahmet ŞENOL

    6. E. Amiral Hasan HOŞGİT

    7. E. Amiral Vedat ERSİN

    8. E. Amiral Metin AÇIMUZ

    9. E. Amiral Atilla KEZEK

    10.E. Amiral Nurhan KAHYAOĞLU

    11.E.Amiral Önder ÇELEBİ

    12.E.Amiral Metin POYRAZLAR

    13.E.Amiral Mücahit ŞİŞLİOĞLU

    14.E.Amiral Engin BAYKAL

    15.E.Amiral Hüseyin ÇİFTÇİ

    16.E.Amiral Atilla KIYAT

    17.E.Amiral Vehbi ALPMAN

    18.E.Amiral Celal PARLAKOĞLU

    19.E.Amiral Mustafa Ekmel ÖZDENGİL

    20.E.Amiral Serdar DÜLGER

    21.E.Amiral Abdullah METE

    22.E.Amiral Ertan DEMİRTAŞ

    23.E Amiral Orhun ÖZDEMİR 

    24.E.Amiral Ersin GÜLER

    25.E.Amiral Nadir KINAY

    26.E.Amiral Hüseyin HOŞGİT

    27.E Amiral İlker GÜVEN

    28.E.Amiral Baha EREN

    29.E.Amiral Abdullah GAVREMOĞLU

    30.E.Amiral Şükrü BOZOĞLU

    31.E.Amiral Hakan ERCAN

    32.E.Amiral Mesut ÖZEL

    33.E.Amiral Taner EZGÜ

    34.E.Amiral İbrahim AKIN

    35.E.Amiral Ömer AKDAĞLI

    36.E.Amiral Mehmet OTUZBİROĞLU

    37.E.Amiral Taner BALKIŞ

    38.E.Amiral İzzet ARTUNÇ

    39.E.Amiral Hakan ERAYDIN

    40.E.Amiral Mehmet Ali ÇINAR

    41.E.Amiral Deniz DAĞLILAR

    42.E.Amiral Yalçın ERTUNA

    43.E.Amiral Türker ERTÜRK

    44.E.Amiral Aydın CANEL

    45.E.Amiral Sami ÖRGÜÇ

    46.E.Amiral Yalçın KAVUKÇUOĞLU

    47.E.Amiral Nazım ÇUBUKÇU

    48.E.Amiral Ahmet AKSOY

    49.E.Amiral Can ERENOĞLU

    50.E.Amiral Doğan HACİPOĞLU

    51.E.Amiral Abdullah AKGÜL

    52.E.Amiral Aziz ÖZTÜRK

    53.E.Amiral A.Serdar AKINSEL

    53.E.Amiral İlker GÜVEN

    54.E.Amiral Mustafa İPTEŞ

    55.E.Amiral Caner BENER

    56.E.Amiral Nejat BERKSUN

    57.E.Amiral Kadir SAĞDIÇ

    58.E.Amiral Tayfun TANSAN

    59.E.Amiral İskender YILDIRIM

    60.E.Amiral Ali Yüksel ÖNEL

    61.E.Amiral Uğur YİĞİT

    62.E.Amiral Mustafa ÖZBEY

    63.E.Amiral Cem GÜRDENİZ

    64.E.Amiral Bülent BOSTANOĞLU

    65.E.Amiral Murat BİLGEL

    66.E.Amiral Cengiz ALPÖZÜ

    67.E.Amiral Serdar Okan KIRÇİÇEK

    68.E.Amiral Tufan MİMİR 

    69.E.Amiral Turgut TUFAN

    70.E.Amiral Turhan ÖZER

    71.E.Amiral Alper TEZEREN

    72.E.Amiral Mustafa ÜLTANUR

    73.E.Amiral Ruhsar SÜMER

    74.E.Amiral Cemal ÜREN

    75.E.Amiral Gündüz Alp DEMİRUS

    76.E.Amiral Deniz CORA

    77.E.Amiral Gürkan İNAN

    78.E.Amiral Atilla TONGUÇ 

    79.E.Amiral Mustafa KARASABUN

    80.E.Amiral Erol YÜKSEL

    81.E.Amiral Özbek GÜRGÜN

    82.E.Amiral Bülent OLCAY

    83.E.Amiral Nejat GÜLDİKEN 

    84.E.Amiral Turgay ERDAĞ

    85.E.Amiral İsmail TAYLAN

    86.E.Amiral Aydın GÜRÜL 

    87.E.Amiral Raif NALDEMİR

    88.E.Amiral Numan ALANSAL

    89.E.Amiral Tanzar DİNÇER

    90.E.Amiral Erol ADAYENER

    91.E.Amiral Haluk Sayın 

    92.E.Amiral Ferhat FERHANOĞLU 

    93.E.Amiral Mehmet Ali ÖZGÜVEN 

    94.E.Amiral Ali Sadi ÜNSAL 

    95.E.Amiral Doğan DENİZMEN

    96.E.Amiral Taner AKKAYA

    97.E.Amiral Necati KURT 

    98.E.Amiral Tayfun URAZ 

    99.E.Amiral Engin HEPER

    100.E. Amiral Hayati Bilgiç

    101.E. Amiral Hasan Nihat DOĞAN

    102.E. Amiral Ömer Bayram ÇETİN

    103.E.Amiral Mithat Kemal ALGÜL

    Etiketler:
    Mavi Vatan, Montrö Boğazlar Sözleşmesi, Atatürk, Montrö, Amiral
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