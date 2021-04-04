Savcılık, kızına yastıkla şiddet uygulayan anne hakkında 20 yıl ceza istedi

Kocaeli’de kızına şiddet uygulayarak onu nefessiz bırakan anne hakkında 20 yıl hapis cezası istendi. Savcılık, çocukları dövmesi için anneyi kışkırtan Hayrettin Bahar için de ‘çocuğu öldürmeye azmettirmek’ suçlamasıyla iddianame hazırladı.

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde yaşayan 36 yaşındaki Nurcan Serçe, 14 yaşındaki kızı Dilek’i ağır bir şekilde darp etti.

Şiddet anına ait görüntüler şubat ayında sosyal medya üzerinden yayıldı.

Hürr,yet gazetesinden Musa Kesler'in aktardığı habere göre görüntülerin tepki çekmesinin ardından başlatılan soruşturmada gözaltına alınan anne Nurcan Serçe, suçunu itiraf ederek pişman olduğunu söyledi.

Ayrıldığı eşinden 4 çocuğu olan Serçe’nin diğer çocuklarını dövdüğü için de daha önceden soruşturma yapıldığı anlaşıldı.

Son soruşturma kapsamında ifadeleri alınan çocuklar da annelerin kendilerini dövdüğünü belirtti. Çocuklardan biri ifadesinde Serçe’nin birlikte yaşadığı ve Dilek’in dövüldüğü anları videoya alan Hayrettin Bahar’ın annelerini kendilerini dövmesi için sürekli kışkırttığını söyledi ve “Annem bizi döverken Hayrettin bir sopa getirir ve annemin bizi sopayla dövmesini isterdi” diyerek yaşadıkları korkuyu anlattı.

Soruşturmayı tamamlayan savcılık anne hakkında ‘çocuğu kasten öldürmeye teşebbüs etmek’ suçlamasıyla; çocukları dövmesi için anneyi kışkırtan Hayrettin Bahar için de ‘çocuğu öldürmeye azmettirmek’ suçlamasıyla iddianame hazırladı.

Her ikisi için de ‘ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası’ istendi ancak suç teşebbüs aşamasında kaldığı için 20 yıla kadar hapse dönüşecek.