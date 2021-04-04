Hayır yemeği pişiren aşçıda mutant virüs çıktı, köy karantinaya alındı

Tunceli Valiliği tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Tunceli Merkeze bağlı bir köyümüzde, almış olduğumuz hıfzıssıhha kararına rağmen hayır yemeği verilmiş, yemek dağıtımı yapan aşçıda mutant virüs görülmesi sebebiyle maalesef köy karantinaya alınmıştır'' denildi.

Hayır yemeğini düzenleyen ve yemeğe katılan kişiler hakkında 1593 Sayılı Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. Maddesi kapsamında para cezası uygulanacak.

Ayrıca, hayır yemeğini düzenleyen kişiler ve köy muhtarı hakkında adli işlem başlatılacak.