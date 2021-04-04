Vatan Partisi: 'Emekli amirallerin de Ayasofya Camii İmamı’nın da görüşlerini açıklaması anayasal güvence altındadır'

Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, Ulusal televizyon kanalında partisinin 104 emekli amiralin yayımladığı bildiriye ilişkin yaptığı açıklamayı değerlendirdi. Açıklamada "Amirallerin de Ayasofya İmamı Boynukalın’ın da görüşlerini açıklaması anayasal güvence altında" ifadeleri yer aldı.