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    Nagehan Alçı: Bahçeli sadece iki küçük tweet'le bu 104 amirali birden tam aşil topuklarından vurdu

    © AA / Evrim Aydın
    Türkiye
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202104051044194700-nagehan-alci-bahceli-sadece-iki-kucuk-tweetle-bu-104-amirali-birden-tam-asil-topuklarindan-vurdu/

    Habertürk yazarı Nagehan Alçı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin emekli amirallerin yayınladığı bildiriye yönelik tepkisini değerlendirdi. Alçı, "Bahçeli sadece iki küçük tweet'le bu 104 amirali birden tam aşil topuklarından vurdu" dedi.

    Habertürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı, 'Türk milliyetçiliğinin postallar karşısında muhteşem sınavı' başlıklı yazısında emekli amirallerin Montrö Boğazlar Sözleşmesi'yle ilgili yayınladığı bildiriyi değerlendirdi.

    "Bir cumartesi gecesi çoğunluğun uyuduğu ya da uykuya hazırlandığı bir saatte 2 değil, 5 değil, 10 değil, 30 değil, 104 emekli amiralin bir bildiri yayınlaması -kim ne derse desin- apaçık bir muhtıra girişimidir, sivil siyasete bir gözdağıdır" diyen Alçı, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuyla ilgili açıklamasına dair şunları söyledi:

    • "(Başta 103 amiral diye çıktılar, sonra sayı 104’e yükseldi. Meğer 53’ü iki kez yazmışlar, bunu da Milli Savunma Bakanlığı fark edip açıklamasında düzeltti.) Bu bildiri, dün ezber bozan bir tavırla ‘gamechanger’ bir siyasetçi olduğunu bir kez daha ispatlayan Meral Akşener’in tabiriyle 'Baştan sona zevzekçe' bir teşebbüstür.
    • Açıkçası bildiriye Meral Hanım’ın destek vermeyeceğini tahmin ediyordum ama bu kadar sert sözlerle o 104 amirale yükleneceğini düşünmemiştim. Kitabın tam ortasından konuştu Akşener. Öyle 'Aman denge kurayım. Ne şiş yansın ne kebap' gibi yollara tenezzül etmedi. Çok içten ve hakikiydi. Bu tuhaf bildiriyi yazanlardan lafını hiç esirgemedi."

    Alçı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamasıyla ilgili olarak da "Devlet Bey’in tavrı da demokrasiye sahip çıkmak açısından tek kelimeyle muhteşemdi dün. Özetle iki milliyetçi partinin iki lideri askeri vesayetçiliğe karşı en vurucu sözlerle sivil ve demokrat tavır koyma konusunda adeta birbirleriyle yarıştılar" ifadesini kullandı.

    "Birbirine rakip iki milliyetçi parti MHP ve İYİ Parti dün Türk milliyetçiliği ideolojisinin askercilik ve postalcılık anlamına gelmeyeceğini tüm Türkiye’ye ispatladılar" diyen Alçı, şöyle devam etti:

    • "Türk milliyetçiliği aynı zamanda komitacılık ve askeri cuntacılık anlamına gelen İttihatçılık ile çok özdeş algılanır bizim politik ve entelektüel tarihimizde. Üst düzey akademik çevreler Türk milliyetçiliğini sivil ve demokratik bir siyasal ideoloji olarak algılamazlar. Bence dün o açıdan da siyasi tarihimizde kırılma noktalarından biri oldu.

    'Bence 104 amiral de ne Bahçeli’den ne Akşener’den bu sert tavrı bekliyordu'

    • 4 Nisan 2021, Türk milliyetçiliği ideolojisinin İttihatçılık zihniyetinden tam olarak ayrıştığı gün olarak kayda geçti. Hem Devlet Bahçeli hem de Meral Akşener kendini Türk milliyetçisi olarak tanıtan 104 amirale ufacık bir taviz vermediler. İçeriğine bile bakmadan askeri bildiriye usul yönünden cepheden karşı çıktılar. Bence 104 amiral de ne Bahçeli’den ne Akşener’den bu sert tavrı bekliyordu."

    'Muharrem İnce büyük bir siyasetçi olmadığını ve olamayacağını ispatlamış oldu'

    Devlet Bahçeli
    © AA
    Bahçeli: Bildiride imzası bulunan amirallerin rütbeleri sökülmelidir
    Alçı, parti kurma hazırlığında olan eski CHP'li Muharrem İnce'yle ilgili olarak da "Bu amiraller sözde ‘solcu’ Muharrem İnce gibi 'Gece yarısı açıklamaları yanlış ama amirallerimiz haklı' gibi olumsuz anlamda ‘klasik siyasetçi’ açıklaması bekliyorlardı. Muharrem İnce de dünkü tepkisiyle büyük bir siyasetçi olmadığını ve olamayacağını, her zaman konjonktüre göre popülizm yapan bir karaktere sahip olduğunu bir kez daha ispatlamış oldu" diye yazdı.

    'Influencer şampiyonu Devlet Bahçeli’ydi'

    AK Parti'den de çok sayıda sert açıklama geldiğini, bu bildirinin muhatabı hükümet olduğu için bu açıklamaları beklediğini ifade eden Alçı, "Fakat açık konuşayım AK Parti cephesinden hiçbir açıklama MHP lideri Devlet Bahçeli’nin tweetleri kadar yankılanmadı" görüşünü dile getirdi. Alçı, şunları kaydetti:

    • "Etki gücü bakımından dünün influencer şampiyonu Devlet Bahçeli’ydi. Çünkü Bahçeli sadece iki küçük tweet'le bu 104 amirali birden tam aşil topuklarından vurdu. Rütbelerin sökülmesi, özlük hakları, emekli maaşı. Bildiriyi imzalayan amirallerin kaybetmekten en çok korktukları üç şey. Nitekim bakın Devlet Bey’in tweet'inden sonra hiçbirinin ağzını bıçak açmadı.

    'MHP liderine ağızlarını açıp tek söz söyleyemediler'

    • Kendilerine karşı açıklama yapan başka isimlere cevap verdiler ama MHP liderine ağızlarını açıp tek söz söyleyemediler. Rasim dün seri tweetler attı. O tweetlerde bu bildirinin sebebinin esasen Montrö Anlaşması ile ilgili tartışmalar değil 6 Şubat’ta yayınlanan 70 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin bir grup ulusalcı-solcu subayda yarattığı rahatsızlık ve bunun sonucunda muvazzafların emeklileri dolduruşa getirişi olduğu iddiası vardı.

    'Devlet Bey’in bu 104 amiral olayını çok derinlikli analiz ettiğini söyleyebilirim'

    • Bu tweetler üzerine Sayın Devlet Bahçeli tespitlerinden ötürü tebrik için Rasim’i telefonla aradı. Sonrasında Devlet Bey ile ben de konuşmak istedim ve bu yazıda ifade ettiğim duygularımı kendisine de ilettim. Elbette detay veremem ama Devlet Bey’in bu 104 amiral olayını çok derinlikli analiz ettiğini söyleyebilirim."
    Etiketler:
    Montrö Boğazlar Sözleşmesi, Montrö, Siyaset, Tepki, Eleştiri, Amiral, Tweet, Twitter, Devlet Bahçeli, Nagehan Alçı
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